De un tiempo a esta parte Ramis habla mucho y dice más bien poco. Hay que rebuscar en la retaíla de palabras de su discurso para extraer algo sustancial y ayer, tras acumular ocho jornadas sin conocer la victoria, parecía instalado en los mundos de Yuppi, ajeno a la gravedad de la situación.

Por eso su lectura del partido, propia de un equipo en mitad de la tabla que no pasa agobios, sonó más irónica que cierta: "El equipo intenta tener una actitud positiva y poner en el campo lo necesario para combatir situaciones de estrés que hemos creado nosotros semana tras semana no consiguiendo sumar lo que queremos y eso nos merma mucho a nivel mental. El partido iba a requerir de ganar duelos porque el rival nos iba a someter constantemente a balones cerca de nuestra área. En esos duelos ofensivos han sido ganadores y en los defensivos también, juntándose bien".

El tarraconense seguía viéndose con fuerzas para reflotar la situación: "Te desordenas para provocar situación de gol, pero cuando el rival está firme todo es más complicado. El equipo puede, pero la sensación es que no, mi misión es seguir trabajándolo. Hay que coger un poco de aire, primero los jugadores, e intentar ser más positivos y no ir a remolque como vamos ahora".

Sus palabras de aliento iban para la sufrida afición rojiblanca: "Hay dos mentirosas en el fútbol, las victorias y las derrotas y yo no me voy a dejar engañar. Estoy tranquilo, pero preocupado por la afición que se desplaza y la gente que va al estadio al no darles una alegría. Es hora de agachar la cabeza y remar todos juntos para sacarlo adelante sin volverse locos porque la precipitación no lleva a buen puerto. Entiendo que por los resultados pueda pensarse que los jugadores se tocan las narices y no lo sufren, pero hay jornadas por delante y el año pasado ya conseguimos salvarlo".

Cuestionado acerca del inexistente estilo futbolístico por lo desdibujado que anda el equipo, Ramis admitía haber traicionado sus ideales: "La idea a plantear era hacer un partido más compacto que los anteriores a nivel defensivo para que al rival le costara más hacer ocasiones de gol y eso se hace no exponiéndonos tanto con balón, sino alternando esos inicios con juego más directo que nos hiciera provocar menos transiciones. Si combates los duelos y no los ganas todo se pone más difícil. Siempre hay una idea y mucho trabajo y cada uno a lo suyo, vosotros a lo vuestro [por la prensa] y yo a lo mío".

Su receta para salir es de perogrullo, pasa por sumar puntos, si bien no incide en cómo: "Se sale sumando puntos, levantándonos otra vez y sabiendo que en este mundo de profesionales existen las victorias y las derrotas, los éxitos y los fracasos. Buscamos provocar que la situación cambie, pero somos nosotros porque nadie va a venir a aportarnos lo que tenemos que dar en el campo y eso es deficiente. La situación es incomodísima y solo se levanta con trabajo y con buena fe".

Acerca su contiunuidad o no en el banquillo prefería tirar balones fuera: "No es competencia mía y en eso no voy a entrar. Lo entiendo y acepto porque forma parte de esto te guste más o menos, pero la pregunta no es para mí. Toca trabajo, trabajo, reflexión, cambiar, motivar... En eso nosotros somos muy buenos y no pararemos hasta conseguirlo".