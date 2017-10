Contra un muro

La UD Almería B no pudo lograr en la mañana de ayer su séptimo triunfo consecutivo y celebrar con tres nuevos puntos el liderato que logró cinco días antes. El filial rojiblanco, que dispuso de ocasiones para haber merecido un mejor resultado ante el San Pedro, no encontró la fortuna cara al gol ni en la primera ni en la segunda parte, carente de acierto y de ideas sobre el césped del Mediterráneo. Y es que al equipo que dirige Fran Fernández le complicó mucho las cosas el planteamiento defensivo de un cuadro malagueño que fue creciéndose con el paso de los minutos y por la escasez de acierto del segundo equipo rojiblanco, que gozaba de oportunidades, pero no lograba batir a un Iván que tuvo una actuación clave bajo palos para que su equipo no perdiera. En el 92, en una acción esporádica, Teján dio a los visitantes los tres puntos.

El filial salió al campo dispuesto a resolver el partido de inmediato. Tras una falta cometida sobre Sergio, en el primer minuto, Sofián aprovechó el rechace para lanzar, desde fuera del área, un buen disparo que se marchó por muy poco. En el 2', el disparo a la media vuelta fue de Darío Guti, con idéntico destino. El acoso rojiblanco era constante ante la meta de un San Pedro que se defendía como podía, sin capacidad para salir, salvo en algún balón en largo.

Los de Fernández dominaban el partido, pero les faltó un poco de ritmo para tratar de romper a un San Pedro encerrado en su área. Sólo en el 41', Álex Corredera estuvo cerca de echar por tierra, otra vez, el sistema defensivo visitante, con un disparo que Iván mandó a córner, en la última acción clara de la primera parte.

De salida, en la segunda parte, no cambió la situación en el Mediterráneo. Siguió insistiendo el filial almeriense, sin fortuna, aunque Óscar rozó el gol en una acción, en el 48', en la que se plantó ante Iván, que salvó in extremis enviando el remate a saque de esquina. También la tendrían Sergio (55'), Corredera (64') y Sofian (74'), pero no era el día del Almería B de cara al gol. Con el paso de los minutos, el San Pedro vio reforzado su planteamiento con la escasez de llegadas locales, cada vez con menos ideas y sin la fortuna que sí tuvo el San Pedro, que marcó en el 92, en un gran disparo de Teján ante el que nada pudo hacer Batalla.