"Es normal que aparezcan las dudas, estamos en una situación tensa"

René Román es un tipo alegre. El portero de la UD Almería, con quien tiene firmado otra temporada de contrato, es como parece. De trato cercano, sin aparentes relieves y muy alejado del divismo de otros, el gaditano de El Bosque, localidad cercana a Ubrique, habló ayer sin complejos del equipo y su delicada situación, y de su curiosa historia personal, muy rica y variada, con detalles y experiencias antagónicas. Lo hizo ante el micrófono de Onda Deportiva, que dirige Juan Antonio Manzano, rejuvenecido por su onomástica.

-¿Cómo ve la situación del equipo a falta de 9 jornadas?

-Es cierto que el resto de rivales no ganan, pero no tenemos que mirar atrás. Ha empezado una Liga de 9 partidos y tenemos 4 puntos de ventaja sobre el resto de equipos que pelea por la permanencia.

-¿Hay dudas?

-Es normal que aparezcan. Estamos en una situación tensa, pero cuatro equipos se cambiarían por nosotros.

-¿A qué achaca esta depresión de resultados?

-Hay muchos factores. Los goles condicionan mucho. Nos está costando cuando encajamos. Además, no estamos entrando a los partidos con intensidad y con un espíritu ganador que se echa en falta.

-Los errores defensivos se pagan y condenan...

-La dinámica no es buena y es obvio que estamos dentro de un tramo liguero malo. Las diferencias son tan estrechas que cualquier error condiciona los partidos. Anteayer cometimos tres errores y nos costaron tres goles por falta de concentración. No podemos permitirnos desconectar del partido ni un segundo.

-La defensa flojea y no hay definición arriba.

-La labor defensiva y ofensiva es competencia de todo el equipo. Arriba,a los delanteros no les llegan los balones suficientes o con la claridad necesaria. No estamos teniendo suerte en los últimos metros. Llegamos, pero no con la claridad y frescura suficientes. Además, con el 0-1 se nos privó de un penalti que, de haberlo marcado, hubiera cambiado el guión del partido contra el Sporting de Gijón.

-¿Por dónde pasan las posibles soluciones?

-Tenemos que recuperar la solidez defensiva que hemos conseguido en otros tramos de la competición porque los errores nos están penalizando. Hay momentos que el equipo se desconecta y hay que poner los cinco sentidos. Los equipos tienen mucha pólvora y te matan a la mínima ocasión. Los equipos que encajan pocos goles son los que están arriba y te asegura estar entre los mejores. Es el caso del Cádiz, que es el menos goleado, o del Huesca.

-Usted es gaditano y este viernes el Almería visita el Ramón de Carranza. Vuelve a su tierra...

-Soy de El Bosque, municipio cercano a Ubrique, pero cada vez soy menos del Cádiz porque, además, yo nunca he jugado en el Cádiz. El ambiente del Ramón de Carranza no se vive en ningún otro campo de la categoría. Parece que pasan muchas cosas, pero en realidad no pasan tantas cosas como dicen.

-¿Se puede ser optimista?

-Estamos totalmente capacitados para ganar o puntuar este viernes en el Ramón de Carranza. La gente, es cierto, aprieta mucho, pero en el equipo tenemos bastante experiencia para que este ambiente no nos condicione.

-Firmó por dos temporadas y ha jugado de titular los 32 partidos. Se le supone contento.

-De todos es sabido que uno es tan bueno o malo como haya sido el último partido que haya jugado. He fallado como todos, pero estoy contento con mi rendimiento, aunque yo no le echo cuentas. El otro día estuve hablando con Esteban Andrés Suárez [el portero avilesino que defendió la portería rojiblanca en 136 partidos de 6 campañas] y ojalá llegue a la edad [41 años] con la que se retiró él. La edad se mira mucho hoy en día. No es como en el fútbol inglés, donde no se tiene tan en cuenta.