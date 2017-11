De nuevo de rojiblancos

Desde que el mundo es mundo, y mientras siga siendo mundo seguirá pasando, a la gente de Almería se la valora más fuera de casa que en el Mediterráneo. A bote pronto, Nino, Salva Sevilla, Diego Capel, Rubén Duarte, José María Salmerón, Paulino Granero... Por eso, Francisco sabía que tenía que coger las maletas y viajar por España para triunfar en los banquillos y, de paso, arrancar del terruño a buenos compañeros y buenos profesionales para demostrar su valía. Nunca saldrá de su boca por el cariño que le tiene a la UDA, pero por unanimidad de la masa social rojiblanca, el club fue injusto con él, después de imponerle en Primera dos plantillas flojas y desequilibradas, pese a haber logrado incluso una salvación agónica en su debut en el fútbol de élite.

Tocaba pasar página y aprender. Año y medio de reflexión para encarar el reto de la salvación del UCAM Murcia, que al final no pudo conseguir. "Les estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de reengancharme. Es cierto que hicimos una segunda vuelta espectacular, pero al final no nos llegó, en los últimos cuatro partidos se nos fue todo. Dejé muchísimos amigos, me dio mucha pena porque era un buen proyecto, pero el fútbol es así y sólo hay que seguir", y aprender de los errores, como bien hizo.

Por eso, para marcharse a la otra punta de España, Lugo, Francisco amplió su cuerpo técnico y se rodeó de gente que bien conoce de su etapa rojiblanca: repetían Jaime Ramos y José Ortega, e incorporaba a Sergio Pardo, recién salido de la UDA. "Me gusta mucho delegar, todos opinamos de todo y al final el que decido soy yo. Somo un cuerpo técnico muy unido y sabemos que dependemos mucho de esta temporada, por lo que lo queremos hacer lo mejor posible", para que los focos de los grandes clubes se pongan sobre ellos, ahora que vuelven a vestir de rojiblancos: "El año pasado sí que cambié de colores, pero ahora vuelvo a estar en un club rojiblanco. Incluso es una ciudad que me recuerda muchísimo a Almería, a pesar de que es más pequeña. El Club Deportivo Lugo se parece a los inicios de la UDA en Segunda B y Segunda B, cuando todavía iba poca gente al campo, con un proyecto todavía incipiente. Ojalá pueda terminar de la misma manera, en Primera División", deseaba el entrenador almeriense.

Ahora mismo, los lucenses son los primeros de la categoría, pero Francisco tiene los pies en el suelo. "No, no pienso en el ascenso. Soy realista, sé de la dificultad que hay en la categoría, los proyectos tan ambiciosos que vuelve a haber", entre los que a duras penas se podría encajar al Almería, al que visitará después de Navidad: "Siempre estoy encantado de volver allí, ya tuve la suerte de ganar la pasada temporada en el Mediterráneo. Ojalá que en ese partido los dos equipos estemos bien y se vea un gran espectáculo. Pero lo que más me importa es que en la vuelta, que será el último encuentro liguero, los dos estemos ya con los objetivos conseguidos y podamos disfrutar de un buen año de fútbol", finaliza alguien que, pese a todo, sigue amando al club de su vida.