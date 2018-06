El nuevo 'gato' del Mediterráneo

No ha tardado ni una temporada en ganarse el cariño de la afición rojiblanca. Con el permiso del almeriense Joaquín y del míster de la salvación, Fran Fernández, René se ha convertido en uno de los grandes ídolos locales. No sólo por sus paradas, que terminaron resultando vitales para que el Almería siga en Segunda, sino también por lo que todo el mundo creyó que eran lágrimas después del penalti de Lugo. El portero asegura que no llegó a llorar, pero reconoce que la indignación y la rabia por lo que ese penalti en contra pudo suponer hizo que su cara mostrara un semblante de agonía total.

No será la más cuantiosa en cuanto a número ni goza del prestigio de otras aficiones, pero la almeriense es agradecida como la que más y ayer quiso tener un bonito reconocimiento a René en el palco de autoridades del Estadio de los Juegos Mediterráneo. Allí, la Federación de Peñas al completo, junto con varios miembros de la junta directiva y el concejal de Deportes, Juan José Segura, hizo entrega al jugador gaditano de una placa al haber sido el mejor futbolista de la presente temporada, para los aficionados que podían votar en la página web del club. José Manuel Lermos, presidente de la Federación, fue el encargado de realizar los protocolos.

El meta, que no paró de firmar camisetas y de echarse fotos con unos y con otros, incluso con Ricardo Molina, preparador de porteros, tuvo unas palabras de agradecimiento. "Es un orgullo recibir este premio por parte de la Federación de Peñas", para seguidamente puntualizar "estoy muy agradecido, pero en un deporte colectivo creo que todos los que hemos formado parte de esta plantilla hemos aportado nuestro granito de arena".

Eso sí, reconocía que "ha sido una temporada muy complicada para todos" y abogaba "por no sufrir la próxima". Y es que toda la afición quiere que se quede, porque ofertas no le van a faltar pese a tener contrato.