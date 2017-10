"Las olas me hacen soñar"

-otro subcampeonato para la vitrina de Víctor Fernández.

-Ha sido diferente a otros años, ya que sólo ha habido tres pruebas. Ha faltado la de Haway, la única en la que se navega de derechas y anteriormente había decidido muchos mundiales. Estoy muy contento, he estado en las finales de todas las pruebas [Gran Canaria, Tenerife y Alemania] y he ganado la última, en Sylt. Un año casi perfecto, pues empaté con el campeón, Philip Köster, que ganó en el desempate.

-Felicidad por victoria en Alemania, ¿y tristeza por no servir para el título?

-Todo fue muy igualado hasta la última manga, del último día, de la última prueba. He navegado muy bien, con vientos de todas las direcciones, con mal tiempo y grandes olas. Creo que el balance ha sido bueno y me ha hecho tener más motivación.

-¿De vacaciones ahora?

-Realmente no, todo continúa en este mundo del windsurf. Acabo de llegar a Tarifa, donde estoy en un meeting europeo con mi marca de tablas y velas, esto también es parte de mi deporte. Los ridders navegamos con ellos para explicar las novedades. La semana que viene voy a Haway para probar velas y material nuevo.

-¿Ha pensado en probar en otra disciplina?

-De momento voy a seguir aquí, aunque también navego en eslalon y freestyle porque me ayudan a mejorar en la ola, pero no he pensado participar a nivel mundial. Lo que sí voy a hacer es competir en el Campeonato de España que organizo con el Club Víctor Fernández en enero, lo haré tanto en eslalon como en olas. Será la primera prueba del circuito español y trataré de hacerlo lo mejor posible porque soy muy competitivo.

-¿Hay algún almeriense que tenga buen nivel y pueda ser su sucesor?

-Hay varios que navegan muy bien y que en el Campeonato de España están entre los primeros. Destacan los chavales de Almerimar que han competido en el Campeonato del Mundo Júnior. A mí me gustan mucho José Casanova y Cosme, dos jóvenes de mi centro, que navegan muy bien y sólo tienen 14 y 15 años. Me gustaría que llegasen muy alto, aunque todavía es pronto y tienen que trabajar mucho y tener más experiencia en competiciones. Tiene que gustarte mucho este deporte para llegar tan alto.

-¿Qué le queda por hacer sobre la tabla?

-Nunca se para de aprender, las condiciones siempre son diferentes en cada playa, las olas me hacen soñar con el windsurf. Van surgiendo cada año maniobras diferentes, en las que tengo que mejorar técnicamente.