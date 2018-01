El opuesto Thiago Maciel ya piensa en clave copera

Todo en voleibol es 'a priori', así que luego hay que cumplir en la cancha, como exige Thiago Maciel sea cual sea la circunstancia que rodee al equipo: "Creo que esos sets tan largos se han debido principalmente a nuestro físico, porque estamos ya con el trabajo muy pesado de pesas con el que se prepara la Copa, y lo bueno es que ganamos, y lo hicimos porque estamos con la cabeza preparada, fortaleciéndonos como un grupo de jugadores; creo que van a ser muy importantes para la experiencia y los desafíos que llegan ya".

En ese sentido, el opuesto revisó lo vivido antes de que las bajas hicieron mella: "La semana pasada fue muy dura para mí porque el domingo y el lunes tuve fiebre y problemas de estómago, más Almansa, Borja, Israel… teniendo ocho o nueve jugadores es muy complicado entrenar, no trabajamos bien las acciones colectivas". Pero de todo, incluso de eso, hay que sacar lo positivo: "Es bueno porque tenemos que entrar con mucha concentración en los partidos, ya que no lo hacemos en los entrenamientos, y así usar los partidos para preparar; está saliendo bien porque estamos consiguiendo los tres puntos, ya que no hay que olvidar los partidos de la liga". Se refiere el '17' ahorrador a "no pensar solo en la Copa del Rey" para no descuidar la fase regular.