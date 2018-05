Sus palos evitan el desastre

El Almería merece irse a Segunda División B. Así de duro, así de frío y así de claro. Se lo lleva ganando a pulso desde hace muchas temporadas por la falta de interés de Alfonso García y ayer cayó la gota que prácticamente colma el vaso. No se ha desbordado todavía, pero la mesa sobre la que está apoyado tiembla como si un terremoto la sacudiera.

En un día en el que los rojiblancos se jugaban la vida, el partido que hicieron fue decepcionante, de un equipo sin vida, muerto. Estuvo en manos del Alcorcón, un rival que había perdido en Lorca y Sevilla, y no cayó porque la madera lo evitó. Toda la semana pidiendo a la afición que llenara el estadio para jugar con sus sentimientos de esta manera. Hubo un gol mal anulado a Juan Muñoz, cierto, como también le anularon uno legal a los alfareros. Pero es que hasta tres veces los palos de la meta de René evitaron que cayeran goles visitantes. No sólo en ocasiones, además en orgullo y en capacidad de afrontar la situación, el Alcorcón fue muy superior a un Almería que se estrella de bruces con su tortuosa realidad. Y ésta no es otra que un probable descenso que, deportiva y técnicamente, merece como pocos. Eso sí, en lo social, la afición está muy por encima del club, de una institución que se lleva desmoronando desde que Francisco, el técnico del Lugo que precisamente puede dar el golpe de gracia, fuese cesado en Primera de una manera que no merece un profesional. Al final, la vida es justa y pone a cada uno en su sitio.

Hace dos jornadas, antes de la visita a Córdoba, el Almería estaba cuatro puntos por encima del descenso. Tenía 180 minutos para certificar su salvación en la categoría, algo que se antojaba realmente increíble en otra anárquica temporada que parecía torcida irremediablemente tras la salida de Lucas Alcaraz. En El Arcángel, los rojiblancos no tuvieron la mordiente que se necesitaba para ganar a un rival que se jugaba el todo por el todo. Ayer, en la segunda oportunidad, el equipo fue un manojo de nervios, se dejó devorar por la situación, conforme iban cayendo los goles de todos sus rivales directos. Mientras, dos largueros y un palo de la meta de René avistaban la tormenta en un Mediterráneo incrédulo, atónito, desesperado.

¿Ganar en Lugo a Chuli, Azeez, Cristian Herrera y cía y que falle alguno de sus rivales? Lo mismo es posible, pero en las dos últimas jornadas ha ocurrido todo lo contrario.