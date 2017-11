Era partido para ganar

Tanto cambio de estadio está volviendo loco al filial. Los rojiblancos, acostumbrados al anexo, a sus dimensiones, se pierden en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde no han sido capaces de ganar en todos los partidos en los que han jugado esta temporada. Y son varios por desgracia.

La llegada de un rival de tronío como el Jaén hizo que el club trasladara nuevamente a su equipo B al estadio principal, con la carga psicológica que supone para los de Fran Fernández y la mayor motivación para los rivales. No se perdió por eso, ayer se cayó por tener poca puntería y tener dos fallos puntuales atrás. Pero no favorece al filial tanto cambio, entre otras cosas porque el Mediterráneo no lo pisan para entrenar.

Un despiste defensivo en una falta lateral y un gol de pillo de Armero, que disparó a portería cuando Batalla esperaba el centro y había perdido la posición bajo palos, significó la derrota. Plena efectividad del conjunto más poderoso de la categoría y el filial que en las últimas semanas ha perdido la ventaja que tenía sobre sus perseguidores.