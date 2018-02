"El partido pasa de plácido a angustioso"

Al contrario que el pretencioso análisis del técnico de la Cultural, Lucas Alcaraz vio el partido como el común de los mortales, admitiendo el sufrimiento del tramo final: "Hasta el 2-1, quitando la jugada del penalti en contra, que no sé si es, pero sí innecesario, el equipo ha controlado bien el partido. Luego la siguiente clave es el arranque del segundo tiempo, al no conseguir hacer el tercero. Tras el 2-1 el partido es otro, pasa de plácido a angustioso ante un rival que de dieciocho veces que se ha puesto en contra ha remontado doce. Están acostumbrados. En la primera fase estuvimos bien y en la segunda, con trabajo, sacrificio, esfuerzo colectivo y concentración se sacó el partido".

El preparador granadino apuntaba a la entrada de Nano como positiva para atajar las acometidas leonesas: "Con el cambio de Nano hemos recuperado el control tapando la banda derecha porque esa zona no se tapaba ni colectiva ni individualmente. Hay que darse cuenta de lo difícil que es ganar. Tenemos un déficit importante y no nos sobra nada en el campo, empezando por el gol y continuando por jugar con siete u ocho chavales de 21 o 22 años a los que ya le recogeremos el fruto. Somos equipo de sufrimiento".

Fiel a su filosofía de que un partido acabado es pasado, Alcaraz se centra en sumar los 50 más que en la distancia con el descenso: "Lo que yo quiero es trece victorias de trece, pero aunque todos los partidos valen igual, había tres rivales directos [Lorca, Sevilla Atlético y Cultural] y por suerte les hemos ganado. Yo no miro que haya 7 puntos de diferencia, sino que quedan 14 para llegar a 50 y hay que seguir puntuando. Antes de Navidad estuvimos a 5 puntos y nos comimos la diferencia. Pensar más allá te despista y te com plica para ganar partidos. Hay que estar satisfechos, pero no es nada definitivo. Da frescura y motivación para seguir trabajando, pero cuando pensemos que es fácil, el vídeo de los últimos minutos nos devuelve a la tierra".

Respecto a la nueva ausencia de Fidel en la convocatoria, le receta trabajo: "Fidel ha estado dos partidos, antes Hicham y Juan Muñoz y no se me preguntó. Hay un equipo y pongo a los que pienso que están mejor sin pensar en la importancia que le pueda dar el entorno, ni la edad o el perfil. Cuando Fidel me demuestre que está entre los mejores de los 11 o los 18 no habrá ningún problema, no voy a hacer excepciones".