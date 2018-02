El pasado de plata en el horizonte

El Club Baloncesto Almería rememora viejos laureles, en este caso plateados. Hace una década, el conjunto rojillo sorprendía en LEB Plata por su desparpajo y su ambición y conseguía clasificarse para la promoción de ascenso hacia LEB Oro, sueño del que le despertó Gijón en la primera ronda. Por desgracia, la crisis hizo que aquel equipo de bravos jugadores fuera flor de un día y tuviera que desaparecer y salir en las categorías inferiores del baloncesto local.

En aquella plantilla militaban un almeriense y un gallego que, desde mañana sábado, lucharán con el renovado CB en la búsqueda de una LEB Plata que ilusiona. Mucho han cambiado las cosas desde aquella temporada 2007-08. No sólo por la edad de ambos, sino también por el presupuesto del propio club o por la composición de la competición, puesto que LEB Bronce tuvo que desaparecer ante la poca solvencia de los equipos españoles.

"Jugué tres años en LEB Plata, el último aquí y todos los recuerdos son buenísimos. Era un grupo excelente y disfrutamos mucho. Ahora nos toca pelear por ese objetivo, dificilísimo, pero posible", indica Jesús Castro, un auténtico trotacategorías del basket nacional, afincado en Almería gracias al amor. El gallego sigue compartiendo anécdotas y vestuario con Roberto Rueda, que también recuerda con mucho cariño aquella campaña: "El año que jugamos los dos juntos fue increíble. Me dio la oportunidad de dar el salto y consagrarme en LEB Plata y luego irme a Francia. ¿Por qué no soñar con retornar a esta categoría?", dice el almeriense con la misma ambición con la que jugaba diez años atrás su CB, en un Moisés Ruiz lleno a reventar cada viernes.

Ambos forman parte de la historia y quieren seguir escribiéndola. La última página se rellenó el pasado fin de semana, con una clasificación para los play off cargada de sufrimiento. "Fue una experiencia muy bonita. Estábamos con la emoción de haber ganado el partido cuando nos dijeron que en Coín se había dado el resultado necesario y recuerdo que todos nos abrazamos, saltamos... Se nos pusieron los pelos de punta", recuerda el base almeriense. La alegría comenzó en la noche del sábado y en la mañana del domingo dio paso a la concentración, puesto que ahora hay que afrontar una dura e interminable promoción: "El martes fue el primer entrenamiento después del partido y nos reunimos con los entrenadores para concierciarnos de que ahora vienen los play-off y no queremos estar sólo de paseo. El hecho de haber logrado el primer objetivo nos hace querer más e iremos a por todas a Córdoba".

La realidad es que al CB nadie le va a ganar en cuanto a ilusión, pero enfrente va a tener equipos mucho más poderosos. "Hay pocas posibilidades de subir, no podemos engañarnos. Entramos con un margen de victoria bajo y tenemos que dejar claro que somos el único equipo que no tenemos fichajes de fuera, ningún americano como tienen el resto. Somos todos de Almería y Jesús que es gallego", reconoce Roberto Rueda, que por contra ensalza el espíritu competitivo y ganador de la plantilla: "No somos una plantilla estupenda, pero sí el mejor equipo de la competición. Hay muchos jugadores que, pese a no ser muy veteranos, sí que llevan muchos años en las pistas como Morán, Cristian, mi hermano Luis...", y un Jesús Castro que irradia optimismo hasta por la barba: "Esta última victoria nos ha hecho crecer como grupo, ¿por qué no vamos a poder ganar más?.