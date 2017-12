La patronal apuesta por las energías renovables

Regenerar aguas o crear una desaladora solar pueden ser algunos remedios útiles para paliar la grave situación de sequía y déficit de recursos hídricos que padece la provincia. Los empresarios han tomado la iniciativa, quizás debido al hartazgo que supone esperar a que las administraciones conviertan sus palabras e intenciones en realidades. Y para ello se dirigirán a Europa (tras previo acuerdo con las administraciones más cercanas)

El caso es que la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y la Asociación de Empresas de Agua y Energías renovables pretenden converger los conceptos de agua-energías e innovación-sostenibilidad. Cuentan con el apoyo de organismos y entidades como la Plataforma Solar de Almería, la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, Grupo Desarrolla y el Centro de Investigación de la Energía Solar, CIESOL-Regeneración de Agua. Lo que plantean no es otra cosa que la posibilidad de una Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Almería.

La ITI proporciona un mecanismo flexible para la formulación de respuestas integradas a las diversas necesidades territoriales, sin perder el enfoque temático que permite vincular la política de cohesión a la Estrategia Europa 2020. Se trata de ayudas de gran calado (que podrían alcanzar incluso los 200 millones de euros) que ya han sido concedidas a otras regiones españolas. Cádiz la obtuvo para la generación de empleo sostenible, Extremadura para su estrategia industrial, la comarca del Mar Menor en Murcia o el ITI azul de las provincias ribereñas del Atlántico (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias, Andalucía), y otras, como Jaén, que se está moviendo también para conseguir una ITI de reindustrialización.

"Desde Asempal y Asempal Renovables vamos a promover que las Administraciones se impliquen y coordinen esfuerzos para solicitar una ITI vinculada aguas y energías, un binomio que para nosotros debe ser una alianza de progreso para Almería", explica José Cano, presidente de Asempal, quien agrega que esta iniciativa es complementaria a la actividad que está desarrollando la Mesa del Agua.

"Estamos manteniendo contactos con las distintas administraciones, que en principio, ven con buenos ojos este planteamiento y son conscientes de la importancia que tendría para Almería disponer de una herramienta como el ITI", agrega el presidente de Asempal.

"No podemos vivir canalizando el problema en la administración. Así llevamos años y no lo resolvemos. El pronóstico es malo", explica Jesús Cuadrado, presidente de la Asociación Provincial de Agua y Energías Renovables.

El científico Sixto Malato aporta su conocimiento de cara a la aplicación de las energías renovables en la depuración de las aguas: "El problema del agua debe ser adaptado al terreno, no se puede hacer un proyecto para toda España", explica.

Por su parte, José Antonio Sánchez, director de CIESOL, explica como Murcia ya cuenta con un 25% de agua regenerada, siendo ese un aspecto referente que Almería debe tener en cuenta para asegurar una industria como la agricultura.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha descartado otorgar un "riego de socorro" en la comarca del Almanzora para paliar la sequía y ha sugerido como alternativa pactos entre regantes para la cesión de derechos entre autonomías. García Tejerina respondió, en el Pleno del Senado, a una pregunta del socialista Juan Carlos Pérez Navas sobre dicha posibilidad, ante la falta de agua de explotaciones agrícolas en esa comarca, que "no reciben riego" desde la suspensión del trasvase Negratín-Almanzora en agosto. La ministra subraya que "no es legalmente posible" otorgar ese riego excepcional, porque no se cumplen las condiciones que exige la ley (que data de 1999).