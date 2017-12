El penalti del Cádiz

Hace 11 años, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos se cometió uno de los fallos más grotescos en lo que a actuaciones arbitrales se refiere. Fue precisamente el gallego Iglesias Villanueva el que lo cometió, el mismo que no vio el gol del Messi el pasado fin de semana en Mestalla ante el Valencia, aunque la repercusión que tuvo el penalti que le señaló en contra al Almería, cometido cinco metros fuera del área por Mané, no fue ni un cuarto de la que ha tenido el gol que no le condeció al Barcelona. La vista del gallego y de sus jueces de línea, diferentes los actuales a los de entonces, no es su punto fuerte.

El error en contra del Almería de Emery, en su momento calificado como el quinto más grave de la historia del fútbol, ocurrió en la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Segunda División. El Cádiz visitaba a un conjunto rojiblanco que había perdido sus tres primeros partidos, que tenían a Emery en la cuerda floja. Las cosas pintaban bien, pues mediada la segunda parte los almerienses vencían 2-0 con goles de Corona y Míchel. Hasta el minuto 59. El Cádiz se dispuso a sacer una falta desde su campo y en el desmarque de Enrique, Mané le propinó un manotazo al cadista a unos cinco metros de la frontal del área. Ya con el balón en juego, el asistente, el valenciano Rodríguez Vallejo, advirtió de la acción a Iglesias Villanueva y este señaló penalti y expulsión del lateral zurdo rojiblanco.

Abraham Paz transformó el penalti, aunque el Almería pudo aguantar el 2-1 con nueve jugadores. Y es que además de la roja directa que Iglesias Villanueva mostró a Mané, también expulsó a falta de cinco minutos al otro lateral del equipo, el derecho, Bruno Saltor.