Mucho que perder

En caso de optar por trivote en lugar de doble pivote habría opciones para la inclusión del canterano Callejón en la zona ancha. En las bandas tampoco hay nada claro. Lo lógico es que Gaspar ocupe el extremo izquierdo, aunque no es descartable que Lucas recurra a Nano para repetir la fórmula del doble lateral en el intento de frenar las acometidas cadistas por los costados. En la derecha hay hasta tres posibles candidatos: Lass, Javi Álamo y Fidel. Como quiera que el trabajo defensivo deja mucho que desear, en esta ocasión Lucas podría apostar por Álamo, que no lo hizo mal saliendo en la segunda mitad ante el Sporting.

Alcaraz: "Hay preocupación, que no es sinónimo de miedo"

Lucas Alcaraz comparecía ayer ante los medios antes de subirse al autobús con la expedición rumbo a Cádiz y analizaba las virtudes del rival de esta noche: "Es un equipo con las ideas muy claras, dos extremos con una velocidad superior a la normal en la categoría y que juega a ser seguro, a la contra y aprovechar el balón parado. Es difícil de batir". El preparador granadino, resignado al reguero de bajas, espera que puedan ser competitivos: " Son las que son, tocan la columna vertebral al no estar Joaquín, Suly ni Pozo. En estas jornadas lo que marca los buenos resultados es la capacidad de competir en todo momento durante todo el partido, independientemente de las lesiones, arbitrajes y el propio juego". Pese a las ausencias, Lucas podrá contar con Tino, de quien eludió polemizar acerca de sus palabras en las que expresaba que muchos compañeros del vestuario no eran conscientes de lo que suponía un descenso: "No sé en qué sentido lo dijo. Si no eres consciente, a veces juegas con menos ansiedad. Son percepciones que no se pueden comprobar empíricamente". El técnico de la categoría con más partidos a sus espaldas alegaba que obviamente están preocupados: "Hay confianza, pero la responsabilidad te hace estar preocupado, que no es sinónimo de miedo. Hay preocupación como sinónimo de alerta y alerta como sinónimo de confianza", zanjaba.