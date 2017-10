No piden paso, llegan pisando

Puede que los clubes se hayan dado cuenta de que tienen un tesoro al alcance de la mano, o que sea pura casualidad, pero lo que sí es llamativo en este arranque de Liga es la mayor irrupción de talentos jóvenes y no sólo en equipos con problemas, sino en candidatos puede decirse que a todo. Canteranos jugando de inicio en el Real Madrid, canteranos titulares en el Valencia, tercero en la Liga o en el Atlético de Simeone, para el que Thomas ha dejado de ser un excepcional suplente y está disfrutando ya de minutos de calidad.

Que sean estos clubes los que tiran de sus filiales con jugadores cada vez más jóvenes llama poderosamente la atención porque ya no son los de siempre, Athletic, Real Sociedad y algún club en apuros económicos para fichar, sino que la cantera parece instaurarse como alternativa real. Clubes como Espanyol, Málaga o Villarreal, que ya lo demostraron la temporada pasada y que ejercen sin duda las mejores políticas de cantera de España, han visto cómo otros se suben al carro. Y eso que gana nuestro fútbol.

Y no es casualidad cuando todos los clubes, ahora que hay dinero de las televisiones en la Liga 1|2|3 (10 millones de euros) y algún trozo de tarta, aunque pequeño, en Segunda B, han iniciado una campaña para reforzar a sus equipos filiales con jugadores de más edad con la intención de tenerlo lo más arriba posible. Aparte de Sevilla y Barça en Segunda A, esta temporada hay 17 filiales en Segunda B, ya que ascendieron siete (Deportivo, Atlético, Betis, Las Palmas, Zaragoza, Eibar y Sporting), más otros que se quedaron en el intento en el play off: Almería, Alavés, Malagueño y Peralada (Girona).

Y es que cuando hay cierta preocupación por estos equipos, al final la calidad del producto se eleva y el futbolista demuestra estar más preparado. Tanto, que apenas asoman al panorama nacional ya suelen ir a la selección sub 21 o la absoluta, casos del realista Odriozola y el jugador del Villarreal Rodrigo.

El Real Madrid ya ha demostrado que no se detiene en Asensio y Nacho. Borja Mayoral ha aprovechado su oportunidad con goles y la baja de Carvajal ha permitido el debut de Achraf. En el Valencia ya no sólo está Lato, sino que irrumpen con fuerza Carlos Soler, Nacho Vidal y empieza a asomarse Nacho Gil. Sin olvidar a Rafa Mir, preparado para cuando Marcelino necesite un goleador. En el Betis Setién le ha dado galones a Fabián (con espectacular respuesta), ha hecho debutar a Narváez y Francis y prepara a Julio Gracia. En el Espanyol el trabajo de Quique no es nuevo y si ya el año pasado aparecieron Aaron, Marc Navarro, Melendo o Glaudier, ahora madura a Roca.

En el Málaga no es tampoco nada nuevo aunque ahora esté pasando un mal momento clasificatorio. Ya hay jugadores asentados en la categoría como Fornals y Castillejo (ahora en el Villarreal), Juanmi, Juanpi o el ahora castigado por indisciplina Ontiveros, pero siguen saliendo productos de su cantera, como Mula, titular con Míchel, o de otras, como Diego González. En Villarreal no se asustan y menos ahora con la llegada de Calleja desde el filial. El caso más evidente es el de Rodrigo, pero vienen más. Ramiro ya ha debutado en Copa y Pau es asiduo en las convocatorias. El Celta vendió a Pape Cheick por 15 mllones al fútbol francés y apuesta por Brais Mendes o Borja Iglesias (se negó a venderlo al Barça y lo cedió al Zaragoza).

El caso del Athletic es excepcional, pero siguen saliendo talentos (Kepa, Núñez, Córdoba), igual que la Real (Odriozola y Oyarzabal).

Y no olvidar a los canteranos de clubes importantes que destacan en otros equipos: los ex madridistas Burgui (Alavés), Portu (Girona) y Aleix Febas (Zaragoza) o el ex villarrealense nacido en Córdoba Alfonso Pedraza, que pasó por Inglaterra y que destaca en el Alavés.