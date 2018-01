"Le pido a los Reyes una victoria en Almería para arrancar bien el 2018"

-el comienzo en Lugo fue difícil y surgieron las primeras dudas, pero supieron salir adelante...

-Empezamos con un 70% de jugadores nuevos y muchos por hacer, nos costó el inicio. El primer y segundo partido no merecimos perderlos, pero pese a una cierta desconfianza inicial en la gente, tanto en el club como en el vestuario sabíamos que íbamos a sacarlo adelante porque el trabajo que estábamos realizando debía darnos los frutos.

-¿Dónde cree que estuvo la clave de la reacción?

-Yo creo que la clave fue la confianza que transmitió el club hacia nosotros y el vestuario, eso lo cambió todo. En la cuarta jornada ganamos en Albacete y eso nos hizo creer, cogimos una dinámica buena y hasta hoy, que seguimos con esa confianza pese a que el reto es difícil por mantenernos en una posición privilegiada, pero siempre desde la humildad.

-¿Ha observado mayor paciencia en los directivos del norte que en los del sur?

-Cuando firmé, mucha gente me decía que el presidente [Constantino Saqués] tenía problemas con los entrenadores y le duraban poco, pero desde el primer día bajó al vestuario a quitar las dudas y nos dio mucha fuerza. Había poca afición al fútbol en la ciudad porque estaban volcados en el baloncesto, pero ya hay más sentimiento que se va consolidando poco a poco. Me recuerda un poco a Almería cuando estábamos en Segunda B y al llegar a Segunda, ya con Alfonso, empezamos a ver niños con la camiseta del Almería. Es ilusionante.

-Se llevó a Ramón Azeez y le está sacando partido.

-Incluso cuando estaba en Murcia, viendo que no tenía participación y apartado de la dinámica del equipo, intenté llevármelo, pero no pudo ser. Tenía claro que quería estar con nosotros y lo cierto es que está haciendo un gran trabajo y aquí están muy contentos con su rendimiento.

-Y ahora rescata a Chuli de las filas del Getafe, donde no contaba para Bordalás.

-Es el mismo caso, ya que el año pasado tuvo conversaciones conmigo, pero el Almería no le dejó venir porque éramos rivales directos. No pudo ser entonces y ahora ha optado por venirse a Lugo para intentar crecer y volver a marcar goles.

-Incluso tiene en sus filas a un tercer exrojiblanco, caso del ariete Cristian Herrera.

-No lo conocía de cuando estuvo en el Almería, en los últimos años no ha tenido continuidad, pero tiene fútbol y goles para aportar en Segunda. No fue petición expresa mía porque cuando nosotros llegamos ya estaba firmado por el club, pero nos está dando mucho y tengo mucha confianza en él.

-Lo que sí se observa es que tiene un once bastante perfilado.

-Trabajo de esta manera, intento tener a todo el mundo enchufado, pero si las cosas funcionan no se debe cambiar. En los primeros partidos es cierto que mantuve a los mismos porque creía en ellos y en que las victorias llegarían. Los que entran lo están haciendo bien, como Mario Barco, que está haciendo goles pese a no jugar al principio.

-En su equipo de trabajo se integran Jaime Ramos, Ortega y Sergio Pardo, ¿qué rol asume cada uno?

-Jaime sigue siendo mi segundo, se encarga de la estrategia a balón parado tanto ofensiva como defensivamente. Sergio se ocupa de la parcela física. Ortega lleva el tema de análisis de los rivales y otras tareas. Todos nos llevamos muy bien y nos tratan con cariño. Estamos ilusionados con el año que estamos haciendo, pero siendo realistas.

-¿Y no tienen 'morriña' de su tierra?

-Como estamos siempre juntos los cuatro todo el día hablamos de cosas que pasan en Almería, parece que estamos con un indalo en casa y todos nosotros seguimos muy agradecidos al Almería y su afición por darnos en su día una oportunidad.

-Regresa al Mediterráneo, donde con el UCAM ya armó el taco, motivando el cese de Soriano...

-Empezar bien el año es importante al igual que empezar bien la pretemporada. Intentaremos hacer las cosas bien. Le pido a los Reyes una victoria en Almería para arrancar bien el año 2018, se lo vamos a suplicar. Será difícil porque el Almería está creciendo y se reforzará en invierno. Será bonito por volver a casa y saludaremos gente que respetamos.

-¿Cómo ve al Almería de Lucas Alcaraz?

-De verlo hace un mes a hacerlo ahora es muy diferente. Ahora su primera premisa es intentar mantener la portería a cero y materializar lo que tenga. Le sacan buen rendimiento al trabajo defensivo y en eso se van a basar, pero estoy convencido de que Lucas irá evolucionando al equipo conforme recupere jugadores y le lleguen refuerzos.

-¿Qué le pide al 2018?

-Espero que sumemos los puntos suficientes para mantener la categoría y disfrutar de los últimos partidos. Como jugador viví esas sensaciones, como el ascenso con Emery, pero como entrenador no he podido porque siempre me ha tocado sufrir.

-¿Sueñan con el ascenso?

-El Huesca está demostrando que se puede, aunque este verano han pagado traspasos y se han quedado con Melero, pero son de una ciudad pequeña como el Eibar o el Leganés. Nadie cuenta con ellos y eso te da una cierta ventaja. Aunque la categoría es muy competitiva, no dejaremos de intentarlo.