Con los pies en la tierra

En un play off de ascenso, ganar por 1-4 en campo contrario en la ida es un marcador que invita más que al optimismo. Sin duda, es un resultado que deja la eliminatoria más que encarrilada para un equipo, en este caso para una Unión Deportiva Almería B que empezó perdiendo en su visita al feudo del Villarrubia pero al que acabó goleando y prácticamente sentenciado en esta primera eliminatoria hacia 2ª B. No obstante, Esteban Navarro, pese a reconocer el gran paso que se dio el sábado en tierras manchegas, no quiere separar los pies de la tierra y esperar a ver qué ocurre en la vuelta que tendrá lugar el domingo en el anexo (11:30 horas). Y es que todo puede ocurrir en una promoción.

"Supimos reponernos rápidamente al gol rival y tras empatar aprovechamos las dudas del Villarrubia para encarrilar el partido. La ambición de estos jugadores es inmensa, con una gran actitud competitiva, que es lo que nos está llevando a estar donde estamos", comentaba el técnico almeriense tras el duelo en Villarrubia de los Ojos, donde quiso dejar claro además que "no tenemos como objetivo subir, solo competir partido a partido y vendrá lo que tenga que venir, son 3 rondas y todavía no hemos superado esta".

Ese es el mensaje del preparador natural de La Mojonera, no lanzar campanas al vuelo cuando todavía quedan 90 minutos por delante en los que puede pasar cualquier cosa, aunque es evidente que los rojiblancos parten con una gran ventaja, pero hay que evitar a toda costa un exceso de confianza que pueda perjudicar la concentración de un equipo que tiene a Javi Moreno a la espera de conocer el alcance de su lesión y que podría recuperar a Sofian, que se perdió la ida al sufrir un esguince en el tobillo.