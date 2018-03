Los pistoleros del filial

Sekou Bond y Lucky Dario Luke. Dos pistoleros con la misma munición, el gol. Uno de arma grande y balas gruesas; el otro de gatillo rápido y ágil. Lo mejor es que donde ponen el ojo, pone el balón: en las redes de la malla rival. El Almería B lleva toda la temporada en la zona alta de la clasificación y, aunque tuvo despistes, en las últimas semanas vuelve a estar intratable gracias al trabajo colectivo y a la facilidad con la que ambos jugadores están viendo portería.

Por ejemplo, en el último choque Darío abrió el partido ante el Torredonjimeno con un golazo messianico. "Lo que hice no me sale ni en los entrenamientos, me salieron tres o cuatro rivales, los driblé y ante el portero crucé perfectamente", recuerda con una sonrisa fácil el vicario, que está compartiendo minutos con su compañero barcelonés, que había conseguido un triplete ante el Torremolinos y un doblete en San Pedro: "Es fruto del trabajo y de los compañeros, los delanteros vamos por rachas. Estoy en mi momento y tengo que aprovecharlo". Como bien dice Dario, "El objetivo de un delantero es ése, buscar los tres palos. Ayudar en asistencias o en defensa, también suma".

Para los comienzos de los partidos, Fran Fernández apuesta bien por Sekou, bien por Darío, aunque conforme avanza el partido, pueden jugar los dos juntos, ya que el ex CD Ejido se adapta también a la mediapunta y aprovecha la brega de su homólogo. "Él es muy diferente, es pura potencia, va siempre al choque; yo rompo al espacio y tengo velocidad. Esto nos compenetra muy bien y nos hace estar cómodos cuando estamos jugando juntos", reconoce Darío, que suma una diana más que Sekou, ya que Granollers comenzó la temporada con una grave lesión de menisco: "Está en un momento de forma increíble después de la lesión que tuvo. Yo estoy intentando ponerme a su nivel y tratar de quitarle el puesto".

"Me costó volver a la dinámica del equipo, pero gracias a los compañeros y al cuerpo técnico ya están saliendo las cosas. Fue duro, nada más llegar al equipo me lesioné y eso fastidia mucho. Es mi último año de sub'23 y quería aprovecharlo al máximo por si el primer equipo me necesitaba. De todo se aprende, esto también me ha ayudado a madurar", apunta el joven delantero, que ha entrenado con el primer equipo y llegó a ir convocados en algunos partidos ante la plaga de lesiones por la que pasó el plantel de Lucas Alcaraz: "Contento por estar en las concentraciones y entrenar, algo que me ha ayudado a la recuperación. Pero también fastidiado porque no estaba al cien por cien por culpa de la lesión. Siempre sueño con llegar al primer equipo y ojalá que el año que viene o cuando toque, me veo jugando ahí", dice mientras señala al Mediterráneo, que se encontraba junto a sus espaldas mientras respondía a las preguntas de este diario.

Pese a la sequía goleadora de los delanteros centros que asoló al primer equipo en algunos momentos de la temporada, Sekou no pudo ayudar por culpa de la mencionada lesión y Darío no podía subir, ya que no es sub'23 y tendrían que haberle hecho automáticamente ficha profesional. "Ojalá tuviera un año menos para haber intentado llegar al primer equipo. Sólo puedo hacer mi fútbol en el filial y estar preparado por si el primer equipo me necesita", dice con cierto tono tristón el vicario. Eso sí, tiempo hay por delante de que ambos lo hagan si el club se da prisa y los renueva, puesto que hay interés de otros equipos dadas sus cifras goleadoras: "Espero que el Almería cuente conmigo, qué mejor que el equipo de tu tierra. También hay algunas cosas por ahí, pero yo estoy centrado aquí y veremos qué pasa", son las palabras de Darío, que poco se alejan de las del barelonés: "Es pronto, tendré que hablar con el club y a ver qué se decide". A ver si la dirección deportiva actúa con cierta rapidez y evita sus marchas, como va a pasar probablemente con algunos otros puntales de la plantilla, como el sevillano Chema.

Lo más importante para el tramo final de la temporada es "no relajarnos, a pesar de las tres victorias, todavía queda lo más difícil. Hay que terminar con buenas sensaciones, sumando por si tenemos que disputar la fase de ascenso", dicen al unísono ambos compañeros, que tienen claro que lo importante es el bien colectivo: "Da igual quién marque el gol del ascenso, lo importante es subir".

Sekou y Darío Guti posan ayer para 'Diario de Almería' en las instalaciones mediterráneas