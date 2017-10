El plan no se cambia ni ante el líder

Santo Domingo tiene ganas de celebrar un nuevo triunfo de los suyos. Lo necesita la afición y también el equipo de Alberto González, que afronta mañana el duro reto de quedarse los tres puntos ante un Écija que llega al feudo ejidense como líder y sin conocer aún la derrota pese a ser un recién ascendido a la categoría de bronce. "El equipo se está sintiendo bastante fuerte en casa y la idea es mantenerlo. Seguir demostrando que no tenemos intención de dejar escapar los puntos", avisaba ayer, en la tradicional rueda de prensa de los viernes, el entrenador del cuadro celeste.

El malagueño quita peso a la condición de líder del equipo hispalense. Lo ve como a cualquier otro rival y su escuadra lo recibirá sin ningún tipo de complejo, aunque admite que "evidentemente es un equipo muy peligroso. Está en buena racha y cuando uno se siente cómodo es peligroso. Pero bueno, es un equipo más de la categoría, con buenos jugadores, evidentemente, que está bien conjuntado, que viene de ascender y ha mantenido a gran parte del bloque y al mismo entrenador. Están haciendo las cosas bien y se están gustando. A partir de ahí, nosotros trataremos de que no sientan esa comodidad que están teniendo ahora mismo, fruto de la buena dinámica que tienen. Hay que hacerles ver desde el primer minuto que queremos imponer nuestro juego".

Pese a llegar de perder en casa de la Real Balompédica Linense la semana pasada (2-0), el CD El Ejido acude a la cita con la moral alta y las ideas claras de que, aunque aún no se esté viendo reflejado en los resultados, van por buen camino. González dijo que "el equipo sigue trabajando, sigue creyendo. Sabemos que estamos muy cerca de que los resultados lleguen. Dentro de la dinámica del partido a los puntos estamos ganando bastante. La semana pasada generamos más ocasiones de gol que la Balona, y eso es un paso previo para que lleguen. Es algo que se viene repitiendo, pero se tienen que convertir en resultados buenos lo antes posible". A priori, el preparador malagueño no se plantea hacer grandes cambios con respecto a las últimas semanas en su once ni en su sistema de juego, ya que, según reconoce, "cuando el equipo se va acercando a lo que quieres lo normal es no cambiar demasiado, aunque a veces haya circunstancias que te obligan".

Para el choque ante los astigitanos, González tiene la baja segura de Ocaña. Rodri, Alfonso y Hakim han estado entre algodones los últimos días, por diferentes dolencias, pero todo hace indicar a que estarán disponibles. También podría entrar en la convocatoria, por primer vez, Mango, que ya tiene el visado y solo falta que desde la RFEF se de el OK a toda la documentación.