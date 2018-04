El 'play off' no se escapa

El Almería B consiguió una importante y merecida victoria sobre un Antequera con una propuesta interesante en la que intentó tener el balón, pero careció de picardía para transformar esa posesión en llegadas y ocasiones de gol. Tuvo pocas. El equipo de Fran Fernández hizo un gran partido, interpretó lo que quería el rival y aprovechó la calidad para sentenciar el partido en una primera parte perfecta para, aprovechando las pérdidas, hacer mucho daño.

Pronto se le pusieron las cosas de cara con el gol de Sekou. Igor Engonga puso más tierra de por medio e Iván Martos, antes de llegar al descanso, hizo el tercero, dejando el partido sentenciado a favor de los rojiblancos, que en la segunda parte bajaron el ritmo, pero no el control de un partido en el que no hubo más fútbol. En el 77, sin embargo, un error en la salida de balón del cuadro malagueño pudo dar pie al cuarto de los rojiblancos, pero entre Darío Guti y Lin no hubo entendimiento y se anticipó la defensa visitante, sin que hubiera más ocasiones.