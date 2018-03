"Hay pocos que soporten la intensidad que le ponemos"

-¿qué análisis hace sobre el partido ante el UCAM Murcia (3-0)?

-Desde el primer minuto salimos enchufados y fuimos superiores al rival. Estuvimos muy sólidos en la parte de atrás, que llevábamos muchas semanas, por no decir todo el año, encajando muchos goles, pero logramos dejar la portería a cero. Se hizo un gran trabajo en la linea defensiva. En el centro del campo y en la delantera supimos presionar, pusimos mucha intensidad. Me gustó mucho el equipo, logramos irnos al descanso con un 2-0, pero era un marcador peligroso, porque en la segunda parte puedes tener tendencia a salir más relajado, pero no fue el caso, salimos muy bien plantados, solventando bien el peligro que nos podían generar. Estamos muy contentos con la victoria.

-Un poco de alivio para el vestuario, se ansiaba mucho esta victoria, dada la situación en la tabla...

-Sabíamos que la dinámica no era buena, que teníamos que ganar, dejar los tres puntos aquí en casa. La situación era muy delicada con el descenso tan cerca y el triunfo nos ha venido muy bien para frenar ese caminar negativo. Creo que se vio otro equipo al de semanas atrás en el campo y de ahí la superioridad que tuvimos.

-¿Cómo lleva el estar contando poco últimamente para Alberto?

-Creo que ahora es cuando menos minutos estoy teniendo desde que estoy aquí, desde que estoy a las órdenes de Alberto González. Me está tocando intercambiar titularidad con salir desde el banquillo, pero hay que tener en cuenta que teníamos una situación que no era buena y es normal que el técnico tenga que hacer cambios en el once para dar con la tecla. Está claro que me gustaría jugar más, yo trabajo para eso, es lo que me gusta hacer y por eso me pagan, trataré de estar siempre al máximo posible para ayudar al equipo de mi tierra en todo lo que pueda, a que esté en lo más alto posible en la clasificación año tras año.

-Regresó un jugador clave y con el que se entiende muy bien en el campo, Corral, que hizo doblete...

-Me alegra mucho, porque además de ser un buen compañero y jugador, es un gran amigo. Ha pasado momentos difíciles, de los que la gente a veces no ha sido consciente, por eso me alegra muchísimo que marcara dos goles. Es un pedazo de delantero y siempre que está en el campo lo demuestra. La verdad es que me entiendo muy bien con él.

-Se acercaron a la grada de animación para celebrar los tres puntos, una buena forma de reconciliarse con la afición...

-Somos conscientes de que estando como estábamos, sin sacar muchos puntos, a pesar de ello mucha gente ha estado ahí y nos ha apoyado viniendo al campo a vernos. Tras ganar al UCAM Murcia quisimos premiarles de alguna manera a ellos también, que se lo merecen, tanto los del fondo como los de tribuna. Podrían ser muchos más aficionados los que podría tener un club como este, pero los que están son muy fieles. A nosotros nos da mucha fuerza poder brindarles un triunfo. Seguiremos trabajando.

-Además acompañaron el resto de resultados...

-Sí, la verdad es que se dieron resultados buenos, pero nosotros no tenemos que fijarnos en nadie si hacemos nuestro trabajo bien y competimos como ante el UCAM. No hay muchos equipos superiores a nosotros, esa intensidad que ponemos hay pocos que la soporten.