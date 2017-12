Ellos la ponen; él la mata

Los colocadores de Unicaja Almería llevan el sello de la tierra, ambos almerienses de cuna, haciendo del CV Unicaja el único que presume de una dirección de juego exclusivamente producto local. Asisten a todos sus compañeros, pero de un modo más especial deben tener conexión con el opuesto. Si Ignacio Sánchez o Rubén Lorente mandan la bola a zona dos, saben que por allí vuela un brasileño llamado Thiago Maciel, brazo preparado, para bombardear sobre la red rival. Los tres se exigen y exigen a los demás, porque hay confianza para ello.

El que más se pide a sí mismo es el último, un opuesto de experiencia y calidad que se reconoce en un periodo de aclimatación: "Para mí no está perfecto, pero es una fase de readaptación, porque es un poco distinto a los otros años en los que he estado en otras ligas, con otros idiomas y otras cosas, y creo que esta fase en la que me encuentro ha hecho que la primera vuelta no sea espectacular pero sí buena en grandes rasgos". De su aportación depende mucho de los éxitos que se plantean todos, pero al fin y al cabo esto es un deporte colectivo: "El equipo pienso que necesita mejorar, que nosotros erramos mucho, y por tanto podemos hacer mucho más individual y colectivamente".

El más joven de este trío de ases, Rubén Lorente, es muy coincidente con su compañero: "Personalmente ha sido algo bastante progresivo, al empezar a tener la confianza con los compañeros y sentirme con la rutina, y poco a poco me he ido notando una mejoría, esa confianza conmigo mismo y con los demás, y por eso estoy contento con el progreso que estoy teniendo; siempre queda mucho por mejoría, pero lo valoro muy positivamente". Respecto del equipo, hay caballos sin sacar a carrera todavía: "Creo que todavía tenemos una o dos marchas más, si bien ha habido resultados que nos han acompañado y otros no, pero no se ha terminado de estar al cien por cien, sé que podemos dar mucho más de nosotros".

Envolviendo los 19 años de Rubén con la ayuda de Thiago está todo un 'joven veterano' como Ignacio Sánchez, un valor seguro en la pista y fuera de ella, capaz de ver el lado positivo de las cosas: "La primera parte de la temporada sigo como al principio, con la misma ilusión y con las mismas ganas y los mismos objetivos; hemos hecho una primera vuelta buena en la que hemos perdido dos partidos contra los máximos rivales y que han sido 2-3, sabemos qué hay que hacer para ganar esos dos partidos, y el resto mantenerlo de la misma manera siempre, ante cualquier rival".