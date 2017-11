"Hay que poner el alma en el área"

-almería y Cádiz, dos equipos con muy poco gol.

-Lo hemos trabajado y lo seguimos trabajando, con tareas específicas. Debemos de poner todo el alma cada vez que pisamos el área para que el balón que no nos cae, nos caiga. Tenemos que perseguir la primera, segunda, tercero o cuarta acción, porque siepre puede aparecer una acción de gol. Hay que insistir, insistir e insistir y no ceder.

Siempre quiero que mi equipo sea vertical, pero no ahora, desde el primer entrenamiento de la pasada campaña"No le tengo miedo a nada, ya lo demostré el año pasado, veo a un equipo con una línea de continuidad positiva"

-¿Va ser el equipo más vertical?

-Siempre queremos que cuando estemos cerca de la zona de finalización, seamos verticales. Pero no ahora, desde la pasada temporada. Trabajamos muchas fases del juego y sé que el equipo debe acelerar en estas jugadas para sorprender al rival.

-Cuando el rival tapa a Pozo, el Almería se vuelve previsible.

-Pozo es extraordinario y cuanto tiene el balón, suceden cosas. Hay jugadores que deben dar un paso adelante, lo hemos hablado. Tienen capacidad para darlo porque son importantes dentro del grupo, sobre todo porque tienen experiencia. Debemos de hacer un ejercicio de responsabilidad profesional porque podemos dar algo más. En eso estamos viviendo esta semana.

-¿Nano es uno de ellos?

-Puede ser, sí, él lo sabe. Pero no sólo él. Yo hablo de personalidad, de responsabilidad. Que piensen: "Oye, he dado buen rendimiento, sé lo que quiere el míster, pues tengo que ponerlo al límite". Que el otro día no jugara Nano no significa que está en un bache profundo, sino que fuera de casa estaba teniendo más dificultades defensivas y puse a Pervis porque estaba trabajando bien y creemos que puede rendir. Pero en este momentos todos tenemos que dar un paso al frente, incluso yo que soy el cabeza de familia.

-¿Cómo ve al Cádiz?

-Es un equipo que va a reaccionar y va a estar arriba. Tiene muy claro a qué jugar y eso lo hace peligroso, porque tiene mucha calidad en sus jugadores.

-¿Teme que si los resultados no acompañen lo cesen?

-No tengo miedo a nada y ya lo demostré el año pasado. No estoy preocupado, estoy ilusionado porque veo a un equipo con una línea de continuidad positiva, pese a los resultados de las últimas jornadas. Somos un cuerpo técnico ganador, en ilusión y ganas nadie nos va a ganar.

-¿Qué partido espera?

-Espero un partido en el que nosotros hagamos gol. Quiero que lo consigamos con la idea y el compromiso que trabajamos a diario.