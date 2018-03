Sin presión alguna para Unicaja

Las matemáticas dicen que el liderato es imposible para Unicaja Almería, pero sin embargo mantienen la opción de acabar segundo. Es remota, sin consideración alguna por parte de nadie en el club, ya que hay seis puntos en juego con cinco de desventaja respecto a Urbia Voley Palma. A esto se suma la trayectoria descrita por los palmesanos en las veinte jornadas disputadas, por lo que se da por bueno ser terceros el término de la fase regular, realistas con la irregularidad ante los rivales directos que ha conducido a esta situación. Con todo, los rivales a los que se miden los mallorquines se juegan la vida en dos frentes, el descenso y la permanencia, y esto es voleibol en medio de una Superliga muy igualada.

Se llega a la jornada 21, la primera de las dos últimas con horario unificado y con todos los pabellones on fire. El único equipo que no se va a mover de su puesto es el Tarragona, que es último definitivamente desde hace varias jornadas, pero sí tiene que ratificar su liderato Teruel en Sant Pere i Sant Pau. A dos puntos, y con el deseo de eludir a Unicaja en semifinales, Palma puede tener opciones de ser primero hasta el final, pero visita a Mediterráneo Castellón, en descenso, y recibe a Río Duero Soria, en play off. Los castellonenses están igualados a 20 puntos con el histórico Vecindario y a un punto de sus paisanos de L'illa Grau y de Textil Santanderina, y además saben que cierran la liga en Los Planos.

Todos con el cuchillo entre los dientes, los dos equipos que han cobrado ventaja por la cuarta plaza Soria e Ibiza, pueden sentenciar el descenso, mientras que el tercero en discordia, el FC Barcelona, a tres puntos de meterse en un play off que ha acariciado casi toda la temporada, recibe a Unicaja Almería. El último tren para los azulgranas se ha pintado de blanquiverde, ya que todo lo que no sea ganar, y si es de tres mejor a la espera de lo que suceda con sus dos rivales directos, va a significar una temporada sobresaliente sin la recompensa adecuada. Y es que lo que suceda, pase lo que pase, no puede restar mérito a la campaña culé, sin que se olvide su paso por la Copa del Rey, a pocos puntos de las semifinales. El duelo entre catalanes y almerienses será a las 18:00 horas sobre la cancha del Parc Esportiu del Llobregat.