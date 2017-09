"Es el primer 'hat-trick' que marco desde los juveniles"

-¡qué bien ha comenzado la temporada para el filial!

-Hemos empezado muy fuertes, ganando todos los partidos excepto un empate y estamos muy contentos con esta dinámica que llevamos.

¿El primer equipo? Me veo jugando el máximo con el filial y si llega el premio, ojalá, bienvenido sea"

-¿Cómo son los días después de un hat-trick?

-Con normalidad. Fue un partido especial, muy bonito, pero no dejan de ser tres puntos. Ya estamos pensando en el siguiente encuentro para sumar una nueva victoria.

-Ha pasado de la decepción al éxtasis en dos partidos.

-Tenía muchas ganas de volver porque en el último encuentro dejé al equipo con diez y fallé un penalti. Aunque conseguimos ganar, no fue un buen partido a nivel personal. Me dolió mucho dejar a mis compañeros con uno menos. Pero volví con muchas ganas y estoy muy contento por aportar cosas positivas.

-El filial es un equipo muy joven que rinde como un veterano.

-Un equipo joven, pero con muy buenos jugadores. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico estamos muy metidos en los entrenamientos y en los partidos. La falta de experiencia es sólo un dato, hay muy buenos jugadores y por ello estamos ganando tantos partidos.

-Últimamente los equipos filiales están jugando la mayoría de fases de ascenso.

-Al final somos gente joven, gente con muchas ganas de demostrar que sabe jugar muy bien al fútbol. Tenemos plantillas amplias, muy buenos métodos de trabajo y la exigencia del día a día es máxima. Gracias a ello, compites al máximo todos los partidos y así se cumplen los objetivos.

-Supongo que ilusionado con el Almería, hizo la pretemporada con el primer equipo

-Está claro que sí. Me hizo mucha ilusión estar con el primer equipo en verano y todo lo que pueda aportar, lo voy a hacer. Al final, lo más importante es hacer un año bueno con el filial, que es mi equipo, y tenemos objetivos ambiciosos. El resto, es un premio.

-Debe ser complicado entrenar unas veces con el primer equipo y otras con el filial.

-Al principio de empezar con el filial sí que me costó un poco más, no estaba todavía adaptado como el resto. El míster y los compañeros me lo pusieron muy fácil, hay un gran vestuario. La adaptación fue muy rápida y buena, y lo importante es dar lo máximo para que sigan llegando los resultados.

-¿Se ve debutando con el primer equipo?

-Me veo jugando el máximo de minutos con el filial y haciéndolo lo mejor posible. Al final, yo sólo puedo controlar las cosas que están en mi mano y lo que tengo que hacer es trabajar al máximo cada día. Si algún día llega el premio, que ojalá, bienvenido sea. Pero no es el objetivo principal de la temporada, el grupo es lo primero.

-Joaquín y Gaspar son los espejos en los que mirarse.

-Sí, por supuesto. Cuando he estado arriba con ellos, se les nota que vienen del filial y siempre son los que más ayudan. Ojalá pueda estar algún día con ellos en el primer equipo.

-¿Cuántos 'hat-trick' más van a caer?

-Es el primero que consigo en mi carrera desde que salí de juveniles. Ojalá puedan ser muchos más, pero lo importante es jugar y ayudar al equipo. Si es con goles, mucho mejor, pero mi objetivo es que el Almería B gane.

-Algún mensaje que le haya hecho especial ilusión después del triplete goleador.

-Lo pasé muy mal después de la expulsión y los mensajes de mis padres y mis amigos, que están muy lejos, se agradecen mucho. Los compañeros también te hacen bromas, te apoyan en todo y siempre te gastan alguna broma. Esto te hace tener más ganas de seguir trabajando.