La primera victoria se hace de rogar para URA

Cada vez hay más a lo que aferrarse para seguir confiando en los cruzados, que salieron derrotados de Alcobendas dando una imagen diferente a la que se había proyectado en las seis derrotas anteriores. Si hasta ahora las segundas partes habían sido un lastre, en esta ocasión, en Las Terrazas, el parcial sonrió a los de Ken Wills. Lo negativo fue que la primera mitad se había acabado con un tanteo de 24-0, cuatro ensayos encajados por ninguno anotado, pese a que las opciones de ataque fueron varias y buenas. Unión Rugby Almería plantó cara a la adversidad y procuró no solo ‘maquillar’ el marcador, sino sacar algún punto ante un rival directo, incluso darle la vuelta al resultado.

Esa última parte, la de que Sanitas Alcobendas B sea uno de los que peleen por la permanencia, puede ser algo circunstancial visto lo visto, ya que por vez primera en la temporada, y sabiendo que era obligado para el club madrileño doblegar a URA, se alinearon jugadores del primer plantel. Es lo que tienen los filiales, que son impredecibles y que pueden reforzarse de una manera rotunda como es el caso. Alcobendas ‘A’ tenía partido a la misma hora en Urbieta ante el Bizkaia Gernika, partido finalmente saldado con un 10-11 favorable, por lo que la jornada para el club alcobendense salió redonda y la jugada de ‘cederle’ al ‘B’ varios efectivos salió perfecta.

Para Alcobendas, tercer clasificado en la Liga Heineken con seis victorias y una derrota, es fundamental mantener a su segundo equipo en División de Honor B. Mientras tanto, Unión Rugby Almería sigue en la cola de la tabla, con un punto que lo iguala a Universidad de Granada, pero ahora un poco más descolgado respecto a los demás conjuntos del grupo ‘C’ de la categoría. Eso significa que la remontada será más difícil, pero ni mucho menos imposible, ya que el juego del conjunto cruzado sigue evolucionando de manera positiva. En ese sentido, se hace vital la visita de Complutense Cisneros Z, que pese a ser el séptimo con 19 puntos, sí se ve como un rival al que hay que vencer.

El desarrollo del encuentro se vio marcado por un ensayo tempranero que no lastró, en todo caso, a los almerienses, ya que su inicio no fue ni mucho menos malo. Sí que afectó algo más el segundo, llegado en el minuto 10 y que fue transformado, para una desventaja de 12-0 que no se hacía propia de lo que se estaba viendo sobre el campo de Las Terrazas. Estuvo a punto de ensayar el sudafricano Kotze para recortar distancias, de hecho depositó el oval en zona de marca, pero no lo entendió así el árbitro. Además se unió al cambio obligado de Juanma Romero, el número 1, por problemas en el estómago. Entró por él al terreno de juego Petao, que rápido se hizo al ritmo del partido.

Cayó el 19-0 con mucha patada a la espalda de la defensa unionista, y también el 24-0, sin que sin embargo los balones claros que se tenían arriba vieran un manejo limpio para poder anotar. Incluso hubo una fase de cierto sufrimiento antes del descanso, al que se llegó con ese marcador tan desfavorable, pero se defendió bien. Se ganó un touch de Alcobendas, se presionó bien y se fue poco a poco soltando más el juego atacante, hasta el punto de rozar el ensayo dos veces más, con paciencia y enganchando fases que podrían haber dado algo de premio a los de Wills. No fue así y se hizo el intermedio con una clara desventaja que había que afrontar con confianza en la segunda parte.

Pero nada más comenzar el segundo periodo se perdió una touch favorable y se encajó el quinto ensayo del encuentro. En ese momento sí que quedó muy claro que no había para tanta diferencia entre analizada la propuesta de cada uno de los equipos. Al fin llegó el primer ensayo unionista gracias a una acción Kotze que no tuvo el ‘complemento’ de dos puntos más con la consiguiente patada a palos. Avanzaban los minutos, URA quería más, darle la vuelta al marcador o al menos puntuar, y rozó varias veces el ensayo, lo que no logró hasta demasiado tarde, a falta de seis minutos para el final, esta vez sí con la transformación a palos. El marcador se quedó finalmente en 31-12.