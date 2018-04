Como si fuera el primero y el último

Sobre la misma pista del Moisés Ruiz, delante de la red que separará por tercera vez, y puede que cuarta, a dos aspirantes a ganar la Superliga, se ha presentado una cita que debe contar con el respaldo social de la ciudad y de la provincia: “El público es un hombre más en el campo; aquí tenemos una afición muy buena que creo que puede sostener bastante el equipo, garantizar su buen juego, porque un equipo necesita siempre de su público como algo fundamental en todo el deporte”. Piero Molducci ha sido rotundo: “Nosotros jugamos por nosotros, por Almería y por Andalucía, y por eso es importante que la gente venga y que nos anima; nosotros los animaremos a ellos también”.

Esa ‘propuesta’ de reciprocidad del técnico italiano habla del gran espectáculo que se va a brindar, y del que también ha hablado Jorge Almansa siendo muy claro en la expresión: “Muchas veces lo he dicho, que Unicaja es el único equipo en la ciudad que juega por los títulos y por eso tienen que venir; la gente debería estar como loca por acudir al pabellón a ver a un equipo de la ciudad que está luchando por ser el mejor de España; eso tiene que sentirlo y tiene que palparlo, porque no es solo nuestro, sino que es es de toda la ciudad y de toda la provincia, de toda Andalucía, y si no se ve eso, es que hay un problema”. La primera cita se quiere que sea también la única: viernes, 20.30 horas, todos al Moisés Ruiz.

Molducci ha reconocido a la “buena afición de Mallorca”, y ha destacado que hay que cerrar en casa: “Hemos jugado seis o siete play off desde que estoy aquí, o sea, siempre, y muchas veces ha pasado que jugando el primer parido fuera ha sido mejor que jugarlo en casa; esta vez también ha sido así y esperamos que sí se pueda cerrar en Almería; yo no quiero volver a Palma otra vez”. Habrá que dar todo de nuevo, porque el rival no está muerto: “Urbia ha perdido dos partidos pero ha jugado siempre disputándolos, no es que haya caído por 0-3, si bien nosotros también los hemos disputado en todo momento; son partidos difíciles, hemos dado dos pasos y hace falta un solo paso más”.

No se ha sorprendido por ese doble triunfo ahorrador, logrado como equipo: “Sí me lo esperaba, pensaba que se podía ganar y lo hemos hecho, siendo lo más importante que se ha logrado como equipo porque ha jugado mucha gente que normalmente juega menos, y que ha jugado bien; no ha bajado el nivel con unos o con otros en el campo y ha sido lo fundamental en los dos partidos, hemos rotado mucho a los jugadores, cada uno lo que ha jugado lo ha hecho por el equipo y es algo muy positivo”. Así se pudo contrarrestar la capacidad de reacción del equipo de Dreyer: Cuando tú juegas con un equipo fuerte como Urbia no puedes bajar nunca, y también ellos también saben que no pueden bajar contra nosotros”.

La lucha está garantizada, ya que sabe a ciencia cierta que los palmesanos “van a venir con ganas, con una buen actitud, y nosotros también la tenemos; estamos en ‘un paso bueno’”. Pese a la renta, exceso de confianza cero: “En el deporte no se sabe nunca, y si no que se lo digan al Barcelona contra la Roma”. Sin tiempo para casi nada, está todo sabido: “En play off juegas con un equipo que tú conoces, sabes cómo juega un atacante, no hay que hablar demasiado porque en dos días un equipo no cambia, o un colocador no cambia cómo coloca; Palma nos conoce y nosotros a ellos”. El modo, fácil de entender: “Hay que jugar muy bien desde el principio sin parar, sin encajar puntos consecutivos, jugar punto a punto”.

En esa línea de regularidad ha puesto la clave el capitán Jorge Almansa: “Claro que sí podemos cerrar la semifinal a la primera; esperemos que este viernes juguemos un buen voleibol, que utilicemos lo importante que es tener una plantilla mucho más amplia, que es clave en estos momentos de play off con dos partidos seguidos”. El repaso del cartagenero suma a ese jugador que es la afición la lista de posibilidades de la plantilla de Unicaja Almería: “Tenemos cuatro en cuatro, dos opuestos, dos colocadores, dos líberos, tres centrales… que al final puede jugar todo el mundo, importante en un play off por los partidos consecutivos”. En esa línea, ha confesado vivir “un fin de semana un poco diferente al resto del año”.

Disputó menos minutos de los habituales, pero fue clave en el varios momentos: “Vamos a centrarnos en el equipo, porque es lo importante, ser una familia y tirar a ver si se puede traer el título ara Almería”. El capitán confiaba en el buen resultado de Mallorca: “Lo dije antes de ir, que yo creía que si Unicaja jugaba al 100% y todos los jugadores tiraban en el mismo camino, iba a ser posible traernos el 0-2, no por nada, sino porque veo cómo entrena el equipo, veo cuando el equipo está bien, y cuando está al 100% podemos ganarle a cualquier; una vez allí salió todo más o menos a favor”. Pide “un vóley más constante” porque “Palma no está muerto, no deja de pelear y de ser muy fuerte”, pero “si Almería está bien...”.