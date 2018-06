"Tengo profesores que son abonados, lástima que ya me examinaron"

-lo primero es felicidades.

-Muchas gracias.

-Lo segundo, de parte de toda la afición, es gracias.

-Simplemente he hecho mi trabajo, no he hecho nada más. He tratado de ayudar en lo que he podido al equipo, junto con el cuerpo técnico, creo que hemos trabajado muchísimo y esto es parte de todos: jugadores, directiva, dirección deportiva y, sobre todo, de los aficionados.

-Lo tercero, ¿qué hace aquí? (La entrevista se realiza en el bar Romera de la UAL)

-Creo que es muy importante la formación personal y siempre he tenido claro que debía estar formado y preparado para cuando surgiera una oportunidad. Llevo años estudiando.

-¿Más difícil la salvación o los exámenes que le quedan?

-Salvar al equipo. Cuando llegamos era un momento muy complicado, han sido seis semanas muy duras, de mucho desgaste personal y eso pasa factura.

-¿Qué le queda para terminar la carrera [Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte]?

-Me quedan cuatro asignaturas, más TFG [Trabajo Fin de Grado] y prácticas. Lo llevo bastante bien, es un grado de cuatro años y éste es mi tercero, supone mucho sacrificio a nivel familiar, sobre todo en época de exámenes. Se hace cuesta arriba compaginar esto con el trabajo, pero no queda otra que seguir.

-Algún chascarrillo estos días habrá tenido por parte de compañeros o profesores.

-Muchísimos. Hay varios profesores que son abonados del club, una lástima que ya tenga su asignatura aprobada [risas]. He recibido muchos mensajes cariñosos, tanto en la universidad como fuera, y eso emociona.

-Pregunta de examen: ¿sigue la temporada que viene?

-La he dejado sin contestar [risas]. No lo sé, ha habido un primer acercamiento, hay que esperar un tiempo para ver qué proyecto quiere el club y si hay confianza en nuestro trabajo. Siempre será mi primera opción la UDA, queda mucho por mejorar y creo que puedo aportar.

-¿Cuál sería su proyecto?

-Seguir creciendo. Tengo absoluta confianza en mi trabajo y ojalá pueda desarrollarlo aquí. Si no, pues en otro sitio porque mi objetivo es seguir creciendo como profesional día a día.

-El equipo llegó reventado a las últimas jornadas.

-Se veía venir, hemos tenido muchísimas lesiones a lo largo de la temporada. Incluso varios jugadores han tenido que jugar lesionados las últimas jornadas, con infiltraciones o sin entrenar durante la semana para poder llegar al partido, porque no teníamos más. Les agradezco a todos el esfuerzo.

-A Fran Fernández no le ha temblado la mano en ningún momento y sorprendió la convocatoria para Lugo, donde se jugaban la vida.

-Nos hemos preocupado mucho por los jugadores que querían estar y llegaron con la confianza de que podíamos lograrlo. Sigo pensando que en Lugo debían de estar solo los que podían ayudar, los que podían aportarnos cosas. Tomar decisiones es parte de mi trabajo y no me tiembla la mano.

-Revéleme cómo fue la fiesta de la salvación.

-Fiesta no hubo, no creo que hubiera motivos para ello. Es cierto que en el vestuario y en el autobús había euforia porque nos sentíamos aliviados. Lo hemos pasado muy mal, la afición lo ha pasado mal, pero dentro siempre se pasa peor. Es normal que los futbolistas se desahogaran, pero al llegar al hotel la cosa se tranquilizó.

-Viaje duro para 300 valientes que estuvieron en Lugo.

-Estamos muy agradecidos a lo que ha hecho la afición y lo de Lugo fue la guinda. Estoy seguro de que si hubiera habido más entradas, más gente habría viajado. Ese viaje de vuelta, por lo menos fue festivo. Pero estoy dolido por el día del Alcorcón, se creó un ambiente magnífico, con recibimiento y un estadio prácticamente lleno, y no pudimos celebrarlo con victoria. Ese sentimiento de ser el número 12 no se puede perder.

-Ese sentimiento es uno de los logros de Alfonso García, ¿lo mejor de su mandato?

-Creo que ha habido muchas cosas positivas y es cierto que en esta última época hay un acercamiento evidente del club a la sociedad almeriense, el tema de la Fundación está ayudando muchísimo. Se ha generado un ambiente maravilloso en el estadio, ha sido el jugador número 12 cuando estábamos sin fuerzas.

-El presidente está que vende, que no vende.

-Es una decisión personal, es su empresa. Él tiene que decidir lo mejor, si cree que ha llegado el final, hay que aceptarlo. Hay que mira quién viene, qué grupo es el que apuesta. Una cosa está clara: el presidente se ha podido equivocar deportivamente, pero en el club existe una gran estabilidad.

-Ilusión sí que hace falta en el nuevo proyecto.

-No toda la inversión debe de ser económica y como ejemplo está el Huesca. Se trata de acertar con los trabajadores y que quieran poner de su parte. Creo que sin invertir mucho más, se puede hacer un proyecto deportivo interesante, con mucho trabajo por detrás, eso sí. Lo que está claro es que el presupuesto del club va bajando año a año y toca trabajar más si cabe.

-Me dijo en una rueda de prensa que no sabía con qué rival estaba emparejado el filial en la promoción de ascenso...

-[Risas] ¿Cómo no lo voy a saber? Sigo el día a día del filial, la temporada pasada también estuvimos peleando por el ascenso. Ojalá lo consiga este año.

-¿Cómo lo ve?

-Viene de un buen resultado en Aranda, no es el mejor empate, pero sí que se puede hacer bueno en casa si hacemos gol. Va a ser un partido muy duro, pero es que queda otra ronda más dura todavía. Es muy difícil subir a Segunda B, como lo comprobamos la temporada pasada, cuando nos eliminó el Sporting B, que ahora lucha por subir a Segunda A.

-Tres últimas curiosidades: ¿Qué siente cuando recuerda el 3-0 al Zaragoza?

-Todo pasa por algo. Lo pasé bastante mal después de aquel partido, aunque estaba alegre por el partidazo que hicimos. Me llegó posteriormente la oportunidad en un momento más complicado, pero también valoro que me dieron la confianza cuando el club se estaba jugando todo.

-¿De qué habló con Francisco antes o después del partido?

-Después de la rueda de prensa sí que nos cruzamos y estuvimos charlando un rato. Me daba las gracias también por cómo habíamos llevado el equipo, es un almeriense más, aunque entiendo que quisiera ganar el partido.

-¿Cuándo se va de vacaciones?

-Tengo el viernes el último examen y el sábado una ponencia de la Federación Almeriense. El domingo me iré por lo menos una semana para desconectar un poco, hemos llegado agotados. El año pasado tuve sólo cuatro días de descanso y espero tener ahora algo más. Eso sí, la incertidumbre por mi futuro no me deja tampoco relajarme demasiado.