Muy pronto para ser una revancha

No solo es permanecer invicto, sino además llevar el pleno de puntos. Hay tres de los doce equipos que lo han hecho, un total de 18, en virtud de seis victorias que se podrían llamar 'completas'. El tercero es Teruel, que recibe a Vecindario ACE Gran Canaria y que podría salir líder el sábado dependiendo de lo que suceda en el recinto almeriense, el segundo es Urbia Voley Palma, que cogió esa plaza el pasado fin de semana por coeficiente de puntos, y el primero es Unicaja Almería, que solo ha recibido un set. Por lo tanto, no es exacto que el liderato se decida en el cara a cara de los dos últimos finalistas de la Superliga, pero lo que sí es cierto es que quedará un imbatido menos en la competición. Solo uno puede ganar.

Es uno de los atractivos del voleibol, que no se puede especular, si bien nadie ha tenido pensamiento de hacerlo en ningún momento de esta semana. Más bien lo contrario, hay motivación 'extrafuerte' en ambas formaciones porque, si bien no se va a decidir nada de cara al campeón, la jornada siete ya sí tiene definido a cada equipo y la rivalidad es muy grande. No, no es revancha. Esa palabra solo sería aplicable en otra hipotética final entre ambos, pero sí tienen muchas cosas que decirse Unicaja Almería y Urbia Voley Palma. También se pronunciará el público, que acudirá masivamente al Moisés Ruiz para animar a los ahorradores. Es uno de los mayores espectáculos deportivos que España puede ofrecer. Sin más.

6Jornadas ganadas ambos. Los dos equipos cuentan por triunfos sus partidos hasta la fecha

El vigente campeón está bastante cambiado, comenzando por su propio nombre, siguiendo por la ausencia definitiva del que fue su mecenas y acabando por una plantilla que no es del nivel de la que lo elevó a campeón por partida doble, Copa y Liga. Eso no significa que la actual no sea buena, ya que de hecho este vez está siendo muy regular. El curso pasado no le importó dejarse puntos por el camino, y en este ha amarrado todos. Ushuaïa Ibiza en el derbi inaugural de la temporada y FC Barcelona han sido los dos equipos que le han hecho un set, saldando todo lo demás con 'roscos'. Marcos Dreyer, que no solo continúa en la dirección sino que peleó este verano para que Palma tuviera voleibol, ha formado un buen grupo. Lo capitanea por segunda vez el almeriense Víctor Viciana, pieza fundamental de este proyecto, que repite junto a dos centrales de 'altos vuelos' como son Jorge Fernández y Dani Macarro. También ha renovado un extraordinario líbero como es Álex Fernández, y tiene bastante peso en las formaciones titulares Renzo Cairus por zona cuatro, uno de los artífices del ascenso de hace dos temporadas y que recupera su sitio tras la marcha de Guilherme y Fran Ruiz. El otro receptor titular es Dhyonathan Da Silva 'Zoio', brasileño recién llegado a España, y el opuesto, al contrario, es todo un clásico de la Superliga, el uruguayo Nicolás Ronchi. Cuenta con minutos Marcelo Hister, también receptor e igualmente brasileño.

Joan Perelló en la posición de opuesto, que aún no ha debutado, y Juan Sebastiá en colocador más John Molina de central, ambos con salidas a pista esporádicas en los primeros partidos, son otros tres nombres del curso pasado. Un poco más de 'uso' está teniendo, por último, el receptor Javier Martínez, jugador 'local' con 24 años recién cumplidos y formado en el Son Ferrer. Dreyer podrá formar su '7' ideal en Almería este sábado desde las 20.00 horas, en un partido que contiene un gran atractivo no solo para los amantes del voleibol y que será dirigido por los valencianos José Luis Arrarte y Antonio Martínez. Se espera una extraordinaria repuesta de la afición y el choque será seguido vía streaming en todo el país.

Y es que se ha levantado una gran expectación en torno al 'reencuentro' de estos dos equipos tras la semifinal de la Copa del Rey y la final de la Superliga pasadas, muy bien justificado el interés en el espectáculo que seguro que ambos va a darle a la afición. Ya sin vivir 'de las rentas' de ese pasado reciente, el pleno de puntos de ambos indica una igualdad de alto nivel que hace pensar en muchos momentos espectaculares sobre la pista. Además, por parte de Unicaja Almería habrá algo tan importante como que Israel Rodríguez vuelva a vestirse de corto después de siete meses de baja. El sevillano avanza firme en su proceso de recuperación y podrá otra vez vivir una sensaciones que lo devuelvan a su 'hábitat natural'.

Por lo demás, y sabiendo la curiosidad del duelo de líberos 'inventados' por Piero Molducci, Álex Fernández en el lado balear y Mario Ferrera en el lado almeriense, ambos receptores felizmente reconvertidos por el italiano, los ahorradores llegan a la cita plenos de forma y de moral. Se confía en una victoria que no sería un golpe mortal para Urbia Voley Palma, ni mucho menos, pero sí anímico, ya que los de Marcos Dreyer no han cedido en liga pero sí en Supercopa ante el otro aspirante, el CV Teruel.