Una prueba para Nadal

Al igual que Nadal, el balcánico postergó el inicio de su temporada por no estar del todo recuperado de la molestia y también se retiró de Abu Dhabi y Brisbane.

La semana pasada también confirmó su asistencia al Kooyong Classic para llegar con un poco más de rodaje al inicio del Abierto de Australia, en el que el año pasado cayó en la final ante el suizo Roger Federer. La exhibición también marcará el regreso del serbio Novak Djokovic, que no juega desde los cuartos de final de Wimbledon por una lesión en el codo.

Murray, operado de cadera, seis meses de baja

El escocés Andy Murray se sometió a una cirugía de cadera en Melbourne y confía en poder volver a jugar este mismo año "en la temporada de hierba", según informó en sus redes sociales. Cuatro días después de anunciar su retirada para el Abierto de Australia, el ex número uno del tenis explicó su paso por el quirófano, después de haber estado dudando en seguir con la rehabilitación o tomar una medida más drástica como la cirugía. El británico no empuña una raqueta desde que fue eliminado en cuartos de final de Wimbledon de 2017. Ya fue operado en 2013 de la espalda tras el US Open.