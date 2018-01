"Nos hemos puesto el mono de trabajo"

-Antes que nada, parece que el adductor sigue causándole molestias...

-El miércoles entrené al margen por prevenir. Después de un mes y medio sin jugar un partido completo la zona del adductor aún no la tengo al 100%. El equipo hizo un trabajo de fuerza que para mí era prematuro por lo cercano del partido anterior y me uní más tarde al grupo, pero estoy bien.

-Vuelven a tener numerosas bajas, pero el Nástic tampoco se queda atrás.

-Espero que sigamos en la misma línea de trabajo que traemos en casa de seriedad defensiva y saber lo que hay que hacer en cada momento, con esa madurez de dar un paso al frente y no ponernos nerviosos si no llegan oportunidades. Está claro que cuando llevas un partido empatado a cero al final tienes la opción de ganarlo o perderlo. El día del Alcorcón nos equivocamos por ponernos nerviosos, llegó el 2-0 y no hubo nada que hacer. Pero ante el Córdoba no estuvimos muy finos y lo pudimos ganar. Enfrente hay un rival que fuera de casa está más cómodo que en su propio campo.

-¿Cómo se ve en ese trivote con Mandi y Alacaraz que acabó el partido ante el Lugo?

-Creo que somos jugadores que no escatimamos en esfuerzo, hay muchas ayudas en medio campo. Mandi aporta derroche físico, muchas ayudas y comunicación. Rubén Alcaraz es un jugador inglés 'box to box', con mucho recorrido y yo en lo que puedo intento también abarcar mucho campo. Creo que nos compenetramos bien y me encuentro bastante cómodo. A pesar del dibujo en muchas jugadas acabamos con dos atrás y uno delante o a la inversa. Es lo bueno de ese sistema con trivote, que pese al dibujo puedes acabar de muchas formas tanto en ataque como en defensa.

-Se puede ganar o perder pero este equipo ya demuestra que siempre compite.

-Sí, pienso igual. Hemos dado un paso al frente en cuanto a competir y poner los pies en el suelo sabiendo lo que requiere esta categoría, competir sin mirar el escudo que tienes en el pecho ni el que tiene el de enfrente. Eso es el día a día y todos sabemos que como salgas pensando que lo tienes fácil estás equivocado. Nos hemos puesto el mono de trabajo y así están llegando los resultados, con los madre mías al final y parar un penalti en el último momento. Fíjate si cuesta ganar un partido.

-En Alcaraz parece haberle salido un serio competidor en la acciones a balón parado...

-Ni mucho menos, yo creo que al final el que más acierto tiene o confianza es el que lo tiene que hacer. Sin ir más lejos el otro día Nano se acercó a pedirle la falta y soy yo mismo quien le aconseja que le deje a Rubén porque consideraba que la podía meter y así fue. Quizá otra falta más cerca del área a mí me venga mejor. Por la distancia y el tipo de golpeo interior tan seco que tiene era propicio para Rubén. Mientras las tire y sea gol yo estoy encantado.

-¿Supone un punto de motivación extra ver que mes tras mes tienen una plaga de lesiones?

-Creo que nos lo podemos tomar así. Es una adversidad que estamos superando de momento muy bien porque la posición que se debilita entra otro y cumple las expectativas sin bajar el nivel del equipo. En el último partido entró Trujillo después de mucho y rindió a muy buen nivel. Si este sábado tiene que salir Navas a jugar confiamos en él porque tiene capacidad y condiciones para hacerlo bien y confiamos en que va a responder.

-¿Cree que la pretemporada tuvo algo que ver?

-Yo llegué el 1 de septiembre y no la hice aquí, sino con el Levante y para mí fue muy buena. No sé cuál es el motivo de la realidad que hay aquí, pero está habiendo muchas bajas. No las achaco al trabajo que hizo el cuerpo técnico de Ramis porque puso toda la carne en el asador porque salieran las cosas bien, pero llegó una altura de la temporada que no salían los resultados, se decidió cesarlo y llegó Lucas. La realidad es que jornada tras jornada hay uno o dos lesionados, resentidos... A lo mejor somos también los jugadores los que tenemos que dar un paso al frente de cuidarnos la alimentación, el peso, entrenar más, potenciar... Hay muchas otras cosas y es un cúmulo de todo. Tampoco echo la culpa a que semos poco profesionales, no sé si es coincidencia o falta d eun trabajo anterior, pero hay que ponerle solución, recuperarse y no volver a caer. Mi situación la achacho al partido en Vallecas con un desgaste grande y jugar a los dos días aquí.