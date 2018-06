"Con 50 puntos nos vamos a salvar, de eso estoy seguro"

-pese al pesimismo por la situación, al final trescientos valientes estarán en el Anxo Carro.

-Primero darle nuevamente las gracias porque no es una situación fácil, son muchos kilómetros y si lo hacen es porque creen que podemos conseguirlo. Si ellos lo creen, nosotros también. Seguro que merecerá ese viaje.

-Un tópico, pero es el partido más importante de la historia.

-Hemos jugado anteriormente este tipo de partidos, pero éste es el partido. No hay ninguno más y hay que controlar el aspecto emocional, teniendo autocontrol. Tengo máxima confianza en los jugadores que vayan a jugarporque están haciendo un buen trabajo. Llevamos cinco partidos, con primeras y segundas partes buenas, regulares y malas, pero el equipo siempre ha competido, dando la cara. Nos han hecho sólo dos goles en cinco partidos, llevamos ocho puntos de quince. El equipo está compitiendo bien.

-El Almería se juega la vida y el morbo lo pone Francisco, un almeriense en el banquillo rival.

-No tengo ningún tipo de dudas de que el Lugo va a salir a ganar. Que Francisco tenga en su corazón al Almería es independiente, él va a preparar el partido para ganarlo. No se juegan nada clasificatorialmente, nosotros nos jugamos muchísimo y no hay ninguna motivación extra mayor que la nuestra. Ninguna.

-La baja de Motta es muy importante.

-Estoy muy seguro de lo que vamos a hacer, pero no sé todavía los jugadores. El domingo, además de no ganar, nos dejó algún jugador mermado, que todavía no ha llegado al cien por cien. En cuanto al lateral, tenemos bastantes alternativas, todas buenas. Tenemos a Navas, del filial, que está haciendo una temporada espectacular; a Owona, que ha jugado en algunos momentos en esa posición; Trujillo, igual; cambio de sistema, con dos carrileros y que juegue Pervis o Nano en la banda derecha. Cualquier alternativa puede ser la buena.

-Sorprenden resultados de la última jornada. ¿En qué partido confía que un rival directo pinche?

-No lo sé. Ahora mismo no nos ha salido ninguna cuenta que hemos realizado las semanas anteriores. Entonces no sé dónde puede suceder. Lo que es muy difícil es que todos ganen su partido. Yo estoy convencido de que si ganamos, nos vamos a salvar. De eso sí estoy convencido: con 50 puntos no vamos a descender.

-Pozo fue suplente en Córdoba y ante el Alcorcón se marchó a la hora de juego.

-Todos esperamos muchísimo más de Pozo, tiene que marcar diferencias. Marcar diferencias en el fútbol, para mí, es hacer goles o dar asistencias. Si no las hace, tiene que correr igual que el resto. Si no corre igual que el resto, no puede jugar. No tenemos ningún jugador que sea imprescindible, ni Pozo ni nadie.

-Anteayer dijo Trujillo que se jugaba el pan de su hija, ayer René mentó a su familia. Sin embargo, son muchos los jugadores que acaban contrato o cesión. ¿Está toda la plantilla comprometida al cien por cien?

-El cien por cien no, el cien por cien no. Ni esta plantilla ni ninguna que te vayas a encontrar. Los que vayan de viaje son los que creemos que son los mejores para este partido por unas causas u otras, pero son los que van a querer y poder. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron René y Trujillo. Yo también me la juego. Nos jugamos el futuro, el presente, no sólo el nuestro, tenemos la responsabilidad de mucha gente del club. No le podemos reprochar nada a la gente que está jugando. Por eso me enfado cuando se dice que hay jugadores que no están dando el cien por cien, lo están dando. Los que vayan a Lugo lo van a dar seguro, nadie nos va a recriminar nada.

-¿Qué opinión tiene de esas informaciones sobre las apuestas del Huesca-Nástic y del Almería-Nástic?

-De apuestas no tengo ni idea. Pero no sólo deberían investigar las apuestas, sino goles que están sucediendo últimamente, goles anulados... Deberían mirar otras cosas, no sólo las apuestas. De eso no tengo ni idea, supongo que saltarán las alarmas. Llevan cuatro años dándonos charlas sobre que no podemos apostar. No he apostado en mi vida, no sé ni como va, pero deberían investigar todo lo que suceda.

-Parece que aumenta la ansiedad cuando los jugadores conocen lo que hacen sus rivales directos. ¿Ha pensado el cuerpo técnico cómo se va a gestionar esas cargas de información?

-Lo hemos pensado en semanas anteriores, no nos ha dado resultado, llegamos incluso a prohibir el teléfono. Ahora sí que nos da igual, tenemos que ganar nuestro partido, el empate nos deja muy pocas posibilidades, pero ganar, nos da casi todas. No podemos estar pendientes de otros resultados. Nos ha afectado también que hayan sucedido resultados que nadie nos esperábamos. Nos ha descolocado y despistado, pero tenemos que estar centrado en lo nuestro. El sábado no vale nada que no sea ganar. No hay que estar pendientes de otros campos. Toda la atención tiene que estar en lo que hagamos.

-Al tener que ganar sí o sí, ¿se va a jugar de forma más alocada?

-No podemos pegarnos un tiro en el pie. Tenemos que salir a ganar y lo podemos hacer en el minuto 5 o en el 95. Lo importante es tenerlo ganado al final.

-En Lugo debutó como entrenador del primer equipo.

-Sí, es una ciudad especial para mí. Siempre lo va a ser. Allí debuté en una situación muy, muy, compleja. Lo sacamos adelante con mucho esfuerzo y sacrificio, al igual que vamos a sacar esto. Estas seis semanas las vamos a sacar adelante, estoy seguro.