No queda margen de error

Aunque todavía quedan muchos puntos por disputarse y aún no hay absolutamente nada decidido en la tabla clasificatoria, lo cierto es que perder una posición privilegiada a estas alturas se puede pagar muy caro. Con la competición entrando en su recta final, cada vez es más complicado recuperar el terreno perdido, ya que todos los rivales se juegan algo importante y sumar se torna más difícil con el paso de las jornadas. Eso lo sabe muy bien una Unión Deportiva Almeria B que la pasada semana pasada cayó en el feudo del Huétor Tájar por 2-1 y hoy está obligado a vencer al Martos si no quiere tener que mirar a otros partidos para enterarse de si llega al lunes en puestos de play off o, por contra, fuera de ellos.

Los rojiblancos reciben esta tarde en el Mediterráneo a un oponente que lucha por seguir poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso y los de Fran Fernández deberán estar muy concentrados para que los puntos no se marchen a tierras jiennenses. Y es que los almerienses se han quedado sin margen de error en su objetivo de seguir siendo equipo con billete para la promoción de ascenso. Solo dos puntos separan al filial, que es tercero, de los hueteños, que son quintos, y tres del Motril, por lo que una derrota, e incluso un empate frente a los marteños podría dejar a los rojiblancos fuera de esas cuatro primeras plazas. Hoy al filial solo le vale ganar para seguir dependiendo de sí mismo.