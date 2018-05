-lo primero, felicitarle por el ascenso de su equipo.

-Estamos contentos e ilusionado con lo que nos viene a partir de ahora. Llevamos haciendo un trabajo muy bueno desde hace seis años, cuando volvimos a competir como Polideportivo Almería. Sobre todo, me alegro por mis jugadores que son los que entrenan, juegan y se lesionan.

La disparidad es buena, nosotros no buscamos ninguna confrontación con la UD Almería"Yo quiero que se salve, Fran Fernández es muy amigo mío. Eso sí, hay cosas de ese club que no comparto"

-¿Cómo se enteran del ascenso del Malagueño, que posibilita que ustedes hagan lo propio?

-Como existía esa posibilidad, nos cedió un local un exjugador que estuvo hace algunos años con nosotros. Se reunieron los jugadores con los directivos, pusieron unas pantallas. Yo preferí no verlo, pasé el tiempo con la familia y al final hubo una pequeña fiesta. Fue un subidón de adrenalina tremendo.

-Temas polémicos: ¿cómo está el recurso del Alhaurino?

-Ha presentado por tercera vez un recurso contra una sanción que le imponen al quitarle puntos por tener tres faltas graves. A nosotros también nos pasó el año pasado y nos complicó la permanencia. En su caso está bastante claro porque es por amenazas al árbitro, que aparecen recogidas en el acta, aunque ellos dicen que es un pequeño menosprecio. Lo vemos claro porque su recurso se lo han tumbado ya dos comités.

-Segundo tema: la deuda que en su momento contrajo el Poli Almería del que ustedes descienden.

-Nosotros hemos preguntado en todos los estamentos pertinentes y todo está en regla, no debemos nada. Existe la rumorología, posiblemente para hacer daño, acerca de esa deuda. Pero todo está limado, si fuera así, no haríamos todo lo que estamos haciendo ni hubiésemo celebrado el ascenso a Tercera si no pudiéramos jugar.

-Una de las primeras felicitaciones fue del alcalde.

-Estamos muy agradecidos al alcalde, ha venido a varios partidos y nos suele animar mucho. Me gustaría transmitir a la gente que la disparidad es buena, nosotros no buscamos ninguna confrontación con la Unión Deportiva Almería. En casi todas las ciudades de España hay dos equipos en la misma ciudad, esto es bueno para Almería ya que el año que viene vendrán aquí aficionados de Jaén, Motril... y eso genera movimiento.

-¿Qué desea para esta última jornada de Segunda División?

-Yo quiero que gane el Almería, Fran Fernández es muy amigo mío y se merece salvar al equipo. Luego hay otras cosas que no comparto de ese club. Sinceramente, estoy tan centrado en el Poli Almería con el paso que hemos dado, que me da igual dónde esté la UDA. No le deseo mal, tengo muchos amigos entrenando y jugando en su cantera. Me encantaría tener un derbi, yo crecí con los derbis Poli-CF, pero no porque ellos bajen, sino porque nosotros subamos.

-Tercera División les va a obligar a aumentar su presupuesto.

-No nos ha dado tiempo ni a disfrutar, ya nos hemos puesto manos a la obra para buscar patrocinadores. La inversión en arbitrajes, viajes o dietas nos va a subir mucho, pero vamos a intentarlo. Hay mucha gente interesada en este proyecto de cara a la nueva temporada y cuantos más seamos, mejor podremos hacer las cosas para competir en igualdad de condiciones con el resto.