Un regreso arriesgado que sale regular

Había pocas dudas de que Verza iba a ser un hombre importantísimo en el esquema de Lucas Alcaraz. En su primera temporada como rojiblanco, lo jugó casi todo en las jornadas en las que el granadino estuvo al frente del banquillo rojiblanco. Posteriormente, en el Levante volvieron a coincidir y Verza seguía gozando de su confianza. Ahora que vuelven a coincidir, las cosas no iban a ser de otra manera.

Coincidencias del destino, Verza volvía a estar disponible después de una larga lesión en el adductor justo cuando Lucas Alcaraz sustituía a Ramis. El oriolano se lesionó ante el Valladolid y desde entonces no había podido entrar en ninguna convocatoria, físicamente estaba demasiado justo y Ramis no quiso forzarlo en ningún momento. Ni a él ni a Tino Costa, algo que al tarraconense le costó demasiado caro porque su equipo nunca volvió a ser el mismo.

Muchas jornadas después, Verza y Tino Costa regresaban a la convocatoria. Ninguno de los dos iban a terminar el partido: el primero nuevamente lesionado y el segundo después de una roja que él mismo se buscó sin sentido alguno. Posiblemente el propio centrocampista oriolano se sorprendió al escuchar en la charla previa al partido que iba a jugar como titular. Mandi, imprescindible para Ramis y de los más regulares hasta el momento, se quedaba en el banquillo y dejaba su puesto a Verza.

Como a cualquier futbolista que lleva tiempo sin jugar, al centrocampista le costó bastantes minutos coger el ritmo. Tuvo varias pérdidas peligrosas, aunque su buen posicionamiento le permitía recuperar y buscar alguna salida a la contra. En la primera parte, el Almería estuvo más centrado en defender y apenas hubo llegadas; en la segunda, la cosa fue distinta, el equipo trató de dar un paso al frente, pero justo en ese momento Verza iba a caer nuevamente lesionado.

Minutos antes, el centrocampista iba a empatar un partido en el que el Barcelona B se había adelantado por la candidez de la defensa. Los centrales estuvieron lentísimos y Lozano consiguió el 1-0. Aunque la reacción rojiblanca no fue demasiado buena, sí que es verdad que no se descompuso e iba a empatar poco después desde el punto de penalti. Como en su otra etapa, Verza cogía el balón para chutar desde los once metros para el 1-1.

Poco después, Verza se iba a lesionar nuevamente en el adductor. Por lo menos ahí se echó la mano cuando cayó sobre el césped. El oriolano se marchó dolorido y cabiizbajo, presume que le va a tocar nuevamente estar un tiempo en el dique seco.