Que no se repita la historia del Elche

Se continúa con la dinámica de los ex del Girona. De nuevo le tocó el turno a René con su parada tras el claro y absurdo penalti cometido por Morcillo. Y digo claro y absurdo porque fue falta, innecesaria, dentro del área. Que en partidos de la trascendencia del de ayer, y al comienzo del mismo, un defensa cometa esa imprudencia, denota una vez más el peligro que collevan las acciones del zaguero valenciano. Una charla aparte de Lucas Alcaraz con Morcillo se antoja más que necesaria. Para cerrar el capítulo René, intervención la suya de permanencia en la segunda mitad, a disparo a bocajarro de Rodri, rompiéndose además el maleficio de encajar por parte de un exrojiblanco. Sobre una sólida base se sustenta el despegue de la Unión Deportiva en la clasificación, con la aportación de jugadores como Pozo, Rubén Alcaraz y René. Por supuesto, la inyección de seriedad que trajo bajo el brazo Lucas Alcaraz puso el resto. Luego tocaba extraer, para según qué partidos, lo mejor de cada jugador. Llegar a la idílica situación actual ha costado lo suyo, pero amén del juego vistoso (siempre antagónico con la categoría de plata) o no, los números cantan por sí solos. El día que Ramis fue destituido, el Almería acompañaba en el descenso a los tres desahuciados, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. A día de hoy, los tres conjuntos referidos siguen asentados en el pozo y la Unión Deportiva ya atisba la zona tranquila. Es más, si se hiciera una clasificación parcial desde la llegada de Lucas Alcaraz, los rojibancos se situarían en posición de promoción de ascenso, a falta del resultado de algún choque de hoy domingo. Si encima sumamos los tres puntos ante el Zaragoza bajo el mando de Fran Fernández, este Almería rozaría en esa clasificación parcial los puestos de ascenso directo. Así de claro, los números no engañan, guste, aburra o canse el juego de los equipos de Lucas Alcaraz. Ya que estamos de números, un recuerdo en forma de advertencia: en la misma jornada de la pasada campaña, el Elche contaba con 35 puntos, estando el Rayo con 29 en la actual plaza de descenso que ocupa la Cultural Leonesa. O sea, una situación casi idéntica a la de esta temporada si los almerienses se pusieran en la piel de los ilicitanos. A partir de ahí, quien más y quien menos conoce la suerte final de un Elche que estaba medio salvado. Cuidadito con las confianzas, si bien veo a la Cultural como un rival directo tierno, comandado por un técnico que en rueda de prensa se lució con sus aseveraciones en torno a la superioridad de los suyos. Lo cierto es que en la segunda mitad los rojiblancos debieron de haber sentenciado al contragolpe. La preocupación de aquí al final de la competición se centra en la ausencia de efectivos que acompañen a los pilares fundamentales de la plantilla que citaba al comienzo. Solo Joaquín se comporta de una forma más o menos regular, porque los demás compañeros dan más disgustos que alegrías, comenzando por los recién llegados y terminando por el resto de un plantel que ojalá no emule al Elche de hace un año.