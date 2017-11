El reto de encadenar dos triunfos

Con la moral por las nubes, después de vencer el domingo en casa ante el Melilla (1-0), y con ganas de demostrar que hay capacidad y potencial de sobra para hacer un resultado positivo en La Condomina al UCAM Murcia, encara el CD El Ejido esta tarde, a partir de las 17:30 horas, la 12ª jornada de competición en un Grupo IV de Segunda B cuyo calendario ha dejado esta semana tres encuentros en solo siete días. Pasado el primero con buena nota, al ganar a los melillenses en Santo Domingo, el reto de los ejidenses es el de encadenar, por primera vez en lo que va de campaña, una segunda victoria consecutiva que le haga despegar desde la parte media-baja de la tabla clasificatoria y le permita moverse por posiciones más tranquilas.

Y es que los celestes no saben lo que es sumar seis puntos seguidos por el momento. Han logrado dos empates e incluso una igualada y una victoria en dos jornadas consecutivas, pero todavía no han podido celebrar dos resultados triunfales. En casa de los universitarios tendrá oportunidad de hacerlo, aunque el plantel sabe muy bien lo difícil que será superar a un oponente de play off que lleva cuatro semanas sin saber lo que es perder. Aún así, los del Poniente bien saben lo que es hacer claudicar a gallitos, ya lo hicieron hace unos días con el Melilla y un par de semanas antes con un Écija que era líder, aunque lo lograron sobre el césped de Santo Domingo, donde sus números son infinitamente mejores que fuera. Los almerienses suman solo dos puntos en cinco partidos como visitantes, cifra que tratarán de mejorar hoy en un duelo en el que su técnico Alberto González volverá a hacer cambios en su once tras las rotaciones del pasado domingo, por lo que el equipo que saltará de inicio en busca del segundo triunfo consecutivo es prácticamente una incógnita, teniendo en cuenta que solo Carralero es baja por lesión.