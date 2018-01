El reto de formar un equipo coreano de hockey en días

La llegada a Corea del Sur de 12 jugadoras norcoreanas de hockey sobre hielo para integrar el equipo de las dos coreas en los Juegos de Invierno es una buena noticia, pero supone un reto para Sarah Murray, la entrenadora que tendrá que armar un conjunto competitivo en días.

Llegaron a dos semanas antes del primer partido ante Suiza, el 10 de febrero en Gangneung. En principio, la entrenadora no estaba tan feliz con el acuerdo entre ambos países, pero no tuvo otra alternativa que aceptarlo. Sin embargo, los sentimientos encontrados pueden extenderse a las propias jugadoras surcoreanas. La portera Shin So Jung dijo, por ejemplo, que estaba decepcionada y que sus compañeras estaban "frustradas y desanimadas".

En ese marco, Murray tendrá que tomar decisiones delicadas, porque aunque fue permitido un plantel de 35 jugadoras, sólo 22 pueden ser inscritas en cada partido, y tres de ellas tienen que ser norcoreanas. Es decir, al menos tres surcoreanas y hasta nueve norcoreanas se perderán cada encuentro. Hay también interrogantes sobre si las 12 jugadoras norcoreanas son realmente un refuerzo y el 70% de los surcoreanos se opone al equipo unificado. "Yo decido la alineación. Yo decido quién juega", aseguró la estadounidense Murray.

El asunto sería más fácil hoy si la propuesta de Do Jong Whan, ministro de Deportes surcoreano, de un equipo conjunto lanzada el pasado junio hubiese sido aceptada antes, pero el líder norcoreano, Kim Jong Un, esperó hasta hace unas semanas para anunciar que mandaría una delegación.