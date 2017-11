"El riesgo de un Mundial y unos Juegos sin España es grande"

Patrick Baumann, secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), alertó del riesgo que corre la selección española de no estar en el próximo Mundial 2019 y los Juegos Olímpicos 2020 si los equipos no ceden a los jugadores para las próximas ventanas de partidos clasificatorios de selecciones.

El directivo calificó el nuevo sistema de clasificación, con partidos durante la temporada al estilo del fútbol, como "un nuevo orden" para que el baloncesto crezca en otros países, más allá de los tradicionales dominadores de este deporte. "Pero es algo muy natural, no es algo que nos hemos inventado y que sea una locura", explicó. También indicó que no entiende la actitud de Euroliga y afirmó que le "entristece" que los jugadores de esta competición estén "en una posición imposible, desagradable e inmoral" de elegir entre su club y su país.

"No entiendo la postura de la Euroliga, que ha secuestrado a los equipos nacionales y al baloncesto europeo. Y no es que lo hayan hecho todos, sino un grupo de señores muy importantes, pero no representan el mundo del baloncesto. Al mismo tiempo, el primer país que está afectado directamente es España. Después de todos sus éxitos, el riesgo de que no esté en la Copa del Mundo de China 2019 ni en los Juegos de Tokio 2020 es muy grande hoy por hoy. Hay cinco clubes españoles en la Euroliga y dicen que no van a ceder a los jugadores. Tienen que decidir si quieren matar al equipo nacional o no. Pero España es también un problema para Brasil, México, Argentina o Uruguay, que tienen jugadores en equipos de la ACB. Los ministros de Deportes de estos países han escrito al ministro español. Hemos llegado a niveles muy malos para el baloncesto", explicó Baumann, que añadió: "La ACB desde hace años no puede tomar decisiones, cambia de presidente regularmente y está secuestrada por unos pocos".