Que el ritmo rojiblanco no pare

Después de dejar escapar, en la tercera jornada de competición ante el Motril (1-1), sus dos únicos puntos perdidos en lo que va de temporada, la Unión Deportiva Almería B se ha mostrado en los tres últimos duelos de competición como una auténtica apisonadora, repitiendo el resultado de 3-0 a domicilio ante Rincón y Martos y como local frente al Huétor Tájar. Tres contundentes victorias consecutivas, con un total de nueve goles a favor y ninguno en contra, confirman la fortaleza de un filial que hoy, en el anexo a partir de las 11:30 horas, espera encadenar un cuarto triunfo que le permita seguir a la estela de un Atlético Malagueño que, como se esperaba, está imparable.

Los rojiblancos se verán las caras con el Villacarrillo, un rival que llega a tierras almerienses con la urgente necesidad de conseguir un resultado positivo para no encender más las alarmas en su vestuario y entre su afición, ya que tras seis jornadas disputadas hasta el momento, es el único equipo que todavía no ha sumado punto alguno. Es por ello que es colista, con solo dos tantos a favor pero, curiosamente, ocho en contra, por lo que no es el más goleado. En principio es un oponente asequible para los de Fran Fernández, pero las confianzas no son buenas y mucho menos ante un contrario que tiene tanta hambre de puntos. Los almerienses no pueden relajarse lo más mínimo ante los jiennenses si quieren continuar con paso firme desde el segundo puesto clasificatorio y desean aspirar a dar caza al primero.