La salvación, en la zurda de su sustituto

El sabor de boca que se quedó cuando el árbitro pitó el final del encuentro fue bastante peor que el que pueden tener mientras estén leyendo estas líneas. En la retina siempre se quedan las últimas imágenes, sobre todo si son propias, pero antes ha habido más que el cerebro se encarga de eleminar.

Así, el punto tiene sabor agridulce. Uno recuerda las ocasiones marradas por Nano y Pozo, pero no tiene frescas las que también tuvo el Tenerife. El partido se pudo haber ganado, como se pudo haber perdido, sobre todo en la primera parte. Al final, un empate valioso, trabajado y que permite un fallo. Eso sí, no hay que obviar que los errores de los dos malagueños son gravísimos, sobre todo en un equipo que sus delanteros no tienen gol. Media salvación estuvo ahí y ahora habrá que seguir sufriendo en las últimas cuatro jornadas.

Antes que todo eso, el Almería quiso hacer un partido largo, que se jugara poco en las áreas y que el Tenerife no pudiera contragolpear con claridad. Por eso, se vio poco a Lass, aunque el jugador cedido por el Rayo Vallecano tampoco ha destacado en los minutos que ha tenido desde que llegó en el mercado de invierno. Como Soleri, que ni juega ni va convocado. Cómo lo habrá visto Fran Fernández para dejarlo fuera, con Lucas Alcaraz jugaba prácticamente siempre hasta las últimas jornadas.

En la primera parte y el cuarto de hora que tuvo Lass, corrió más hacia atrás que verticalmente hacia arriba. Comenzó con dos buenos desmarques, sobre todo el segundo cuando Hicham cometió un error de bulto. El hispanomarroquí se ganó un buen tirón de orejas, puesto que abusó del balón cuando tenía a Lass a su lado completamente solo. Hicham prefirió jugársela y su chut fue una pifia.

A partir de ahí, el Tenerife se volcó sobre la meta de René. Sin gran peligro, puesto que el Almería estaba bien asentado, pero asediaba con centros lejanos. Por eso, Lass corrió más detrás de su lateral, que al revés. No tenía el balón el conjunto rojiblanco, que sufría. Fran decidió sentar al extremo y dar entrada a Nano en su puesto, puesto que el Tenerife estaba encontrando un filón en la izquierda. Con la recomposición, que llevó a Fidel a la derecha, el equipo estuvo más equilibrado y tuvo a la contra las dos ocasiones para matar. No pudo, pero se nota que el Almería ha mejorado.