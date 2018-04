La secuencia de un bronce

Las fotos lo dicen todo, escribir sobre David Sánchez se hace más complicado cuando las instantáneas de su medalla de bronce hablan por sí solas. Fuerza, vitalidad, energía, esfuerzo, concentración, pero sobre todo espíritu de superación. Ejidense que compite por Melilla por temas federativos (de ahí la confusión estos días en la mayoría de medios de comunicación que lo creían melillense), el menor de los Sánchez acaba de colgarse una medalla de bronce, que sabe fantástico y que no es ni mucho menos la culminación de una temporada, que afronta con mucha ambición.

Después de un Mundial que no le salió bien, David se había preparado a tope para demostrar su verdadero potencial en Bucarest. Ya en la primera de las dos pruebas de la que consta la competición, arrancada, el ejidense demostró la fortaleza con la que se subía al tapiz. 141 kilos levantados, lo que le valió el tercer puesto provisional, por delante de Briken Calja y Mirko Zanni. En dos tiempos, la segunda prueba, la cosa no le salió tan bien y los árbitros decidieron darle un nulo bastante estricto, que puso nervioso al haltera. Al final, se tuvo que conformar con 168 kilos, lo que daba un total olímpico de 309, que le servía para subirse al tercer puesto del cajón y lograr un bronce, que sabe mejor con el paso de los días. Calja (321) y el alemán Robert Joachim (311) forman parte de esa foto dorada, que ya está colocada en la vitrina de David Sánchez en su El Ejido natal.

"He trabajado muy duro desde Navidad, quería levantarme más fuerte que nunca ya que el Mundial me dolió mucho anímicamente. He sabido aislarme y ahí está recompensa", asegura a través del teléfono móvil el menor de los Sánchez, después de las múltiples muestras de reconocimiento que han recibido estos días los medallistas del equipo español en Madrid. "El seleccionador está haciendo un gran trabajo, hemos hecho un Europeo histórico", se congratula un David que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Río Janeiro, pero tiene claro que del pasado no se vive y ahora sólo piensa en el futuro.

"Volver estar en unos Juegos Olímpicos y estar arriba en los diferentes campeonatos es el gran objetivo para mí", que tratará de conseguir gracias al entrenamiento diario en la Residencia Joaquín Blume de la capital de España, donde está con la mejor compañía posible: la de su hermano. "Es algo muy especial estar con él ahí, siempre nos estamos animando, es el mejor apoyo que puedo tener". Junto a él preparará una competición que le hace especial ilusión y donde quiere subir dos escalones con respecto a Bucarest: "Quiero estar en los Juegos Mediterráneos de Tarragona y lucharé por conseguir la medalla de oro".