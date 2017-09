Una semana más de abonos ‘por un puñado de euros’

La máxima ambición se ha alojado en las oficinas de la entidad ahorradora, ya que se puede ser optimista con el ambiente que se vivirá cada sábado de partido con los verdes como locales. Visto el ritmo de renovaciones, que prácticamente se han completado en su totalidad, y el interés general que se ha despertado por hacerse con un sitio en la grada del pabellón, se puede pensar en grande. En todo caso, ese siempre ha sido el modo de actuar, el único acorde a un palmarés como el que luce Unicaja Almería, cuyo objetivo ahora es que los abonados al espectáculo del voleibol de máximo nivel ocupen la mitad del aforo del Moisés Ruiz. Supone un reto más de crecimiento y, a su vez, de recuperación de lo que llegó a ser el vóley.

“La ciudad está reviviendo poco a poco los ecos de grandes momentos históricos de este deporte a través de más construir historia”. Así lo considera el presidente del club, Ramón Sedeño, que piensa en grande: “Es un sentimiento recíproco el que tenemos con la gente que confía en nosotros, cada vez más, pero al mismo tiempo también estamos convencidos de que hay muchos más almerienses de la capital y de la provincia con ganas de sumarse a nuestra ilusión”. Siempre ha sido defensor de un “proyecto compartido” y temporada tras temporada se dan pasos firmes para hacerlo más extendido entre la sociedad: “Tendremos más apoyo en la grada y no defraudaremos a nadie, nunca, ni en la victoria ni en la derrota”.

En ese sentido, y para que el dinero siga sin ser un problema, se ha decidido que se amplía una semana más el plazo de descuentos tanto para las renovaciones como para los nuevos abonos. En una primera instancia se atendió la petición que los aficionados hicieron llegar al club, y por ello se reabrió la rebaja por renovar, activa de modo paralelo a la campaña general de abonos titulada “Por un puñado de euros… ¡abónate!”. Quedan pocos rezagados sin confirmar su vuelta a la grada entre los que tenían su abono el año pasado, y se les darán unos pocos días más, hasta este viernes 29 de septiembre, para ser parte del mejor voleibol con un 30% de descuento sobre el precio general de cada una de las modalidades existentes.

En su caso concreto, por solo 28 euros se tendrá derecho a disfrutar del mejor voleibol nacional con acceso libre a todos los partidos que del conjunto verde en casa, ya sea fase regular o play off por el título de liga, si se logra la clasificación. Incluso es menos dinero, 14 euros, en la modalidad de ‘especial’, la que engloba a jóvenes de entre 14 y 16 años, estudiantes de la UAL con la Tarjeta Deportiva y mayores de 65. Como no, una de las estrellas está siendo el ‘Abono familiar’, que permite acceder gratis a todos los hijos menores de 16 años con el solo abono del padre o la madre. A esto se une el descuento en el merchandising del club, el acceso a varias promociones de los patrocinadores y participar en varios sorteos.

Para los nuevos abonos se aplicarán idénticas ventajas y el descuento está fijado en un 20%, con plazo igualmente ampliado hasta este viernes. Así, por 32 euros tan solo, ‘por un puñado de euros’ realmente, se podrá vivir de cerca uno de los mayores eventos deportivos de este país, o por 16 euros si es que se entra en la categoría de ‘especial’. Por supuesto, también está vigente para quienes decidan sumarse de nuevas el ‘Abono familiar’. “Cuando el equipo juegue en casa debe sentirse así, en casa, estar arropado en todo momento y percibir el aliento que le llega desde fuera”. El club ha hecho un esfuerzo en montar una plantilla que otra vez aspire a lo más alto: “Proponemos abonarse a la lucha por los títulos”.

Ese justamente, el alto nivel del plantel que próximamente se presentará ante la sociedad, pero que ya es de sobra conocido y que ha dado el primer título, la duodécima Copa de Andalucía, está siendo determinante en el tirón de la compra de abonos. Además, no cabe olvidar el impacto causado con rompedora campaña de abonos ambientada en las películas de Sergio Leone en particular y el cine rodado en Almería en general: “El club tiene claro que no solo es recibir, sino todo lo contrario, que es mejor dar, y eso es lo que pretende con la tierra a la que defiende con honor por toda España”. Ramón Sedeño valora la expectación que se ha levantado y no quiere ver cortado el flujo de personas que acuden a la sede.

Ese es el motivo de la nueva ampliación de plazo en los descuentos, “un modo de gratitud hacia la sociedad almeriense que tanto cariño ofrenda al equipo”. Se ha abierto además el reto de tener la mitad del aforo ocupado por abonados y se irá a por él firmemente. Sin duda, es el mejor modo de afrontar una temporada que será complicada por el nivel de los rivales, y a la par cargada de emociones dignas de ser vividas dentro de un pilar fundamental, el de la afición. El formulario de abono está disponible en la web www.almeriavoley.es, y en las oficinas de la Avenida de Montserrat número 30 de Almería. Para tener más información o aclarar alguna duda que surja se puede contactar también a través del teléfono 950 620730.