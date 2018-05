La sustitución equivocada

El partido fue un auténtico desastre para el Almería: desde lo mal que saltaron los rojiblancos al césped, sin la intensidad ni la claridad de ideas que exigía el encuentro, hasta la sucesión de errores en la segunda parte, tanto de los jugadores como de Fran Fernández y, por supuesto, del árbitro.

En un estadio lleno y con unos futbolistas locales con más carácter y comiéndose a los del Almería y al propio colegiado, el arbitraje fue casero. Muy casero. En ese escenario, los rojiblancos tan sólo dieron ciertas señales de vida cuando ya iban por detrás en el marcador. Precisamente en ese momento de impás, en los minutos en los que el empate podía caer, el míster erró al no haber sustituido a Sulayman, con amarilla, nuevamente fallón y bordeando la expulsión en cada balón.

El míster prefirió dar entrada a Pozo por Tino Costa, hombre por hombre, y no quitar al gambiano, que tal y como estaba el partido, era cuestión de minutos que se fuera a la calle. El argentino apenas había aportado nada en la primera parte, el míster había tratado de colocarlo por delante del doble pivote para generar superioridad numérica en el centro del campo, pero el mayor empuje del Córdoba desbarató tácticamente al Almería. Los locales no fueron mejores, pero sí tuvieron más ganas de quedarse con los puntos y lo hicieron.

El argentino no estuvo cómodo en la mediapunta, territorio natural de Pozo, que aportó mucho desde que entró hasta la expulsión de Sulayman, momento en el que el Almería tiró la toalla. Con el marcador en contra, con el Córdoba muy atrás y con el Almería necesitando marcar, Tino podía haber dado un paso atrás y haber sido sustituido el gambiano. Fran prefirió no desequilibrar al equipo para no perder el golaverage y al final salió todo mal.