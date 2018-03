El susto de Campanas

Ya mandaba el Huércal Overa en el marcador, 0-1. Precisamente el autor fue el protagonista de la triste y dolorosa jugada que iba a marcar el partido. Minuto 47, cientoveinte segundos después de que el árbitro pitara la reanudación del encuentro tras el descanso. Campanas se adentra en el área para rematar un centro lateral, con la intención de hacer el segundo para su equipo. En ese momento, todo se queda negro, no hay recuerdos, no hay dolor... por una angustiosa media hora.

Ese momento en el que todo se queda negro para Campanas se produce después de un tremendo choque del delantero huercalense con el portero del Bala Azul, Julio. Fortuito, sin mala intención, pero con muy mala suerte. El almeriense tenía ganada la posición y se estrella directamente con el brazo del arquero rival, que salió a por todas, tarde y mal, para evitar que Campanas sentenciara el choque. La jugada acabó como el rosario de la aurora. El goleador del Huércal Overa cayó a plomo sobre el terreno de juego, grogui, con sangre en la boca, lo que hizo encender todas las alarmas del humilde campo murciano de Playasol. ¡Cómo sería el golpe que hasta el meta local tuvo que ser atendido de su brazo tras el bestial choque con la mandíbula de Campanas, que se fracturó en dos partes! Ipso facto, médicos y demás cuerpo técnico saltaron al césped para ver el estado de un Campanas, que tenía con el corazón en un puño a toda la afición congregada.

Por suerte, el golpe fue durísimo, dolorosísimo, feísimo, pero la vida del bravo goleador no corría peligro. Ya se escuchaba la sirena del Samur callejear por Mazarrón, mientras Campanas volvía en sí, aunque su mente se había quedado detenida segundos antes de que su mandíbula comprobara que para los buenos delanteros no existe el miedo. "No recuerdo nada, sólo me acuerdo del saque de centro del segundo tiempo y de que en el minuto 47 hay un centro lateral, me anticipo al portero y remato de cabeza... Según me cuentan, salió tarde y me golpea con el antebrazo en la mandíbula y el ojo", escribe a través de washap el joven jugador a Diario de Almería, puesto que está recién operado y todavía no puede hablar.

Sin los efectos ya de la anestesia, pero todavía con el shock que supone la habitación de un hospital, un enorme vendaje o la vía que suministra las medicinas necesarias para evitar las infecciones en el postoperatorio, a Campanas no le da miedo enfrentarse a la realidad de la jugada que posiblemente haya marcado una joven, pero extensa carrera deportiva: "Sinceramente no recuerdo nada de nada, he pedido el vídeo para poder ver la jugada y el golpe para intentar recordarlo", dice con valentía haciéndose la idea de que por delante tiene una larga recuperación de dos meses que afrontar con ambición y ganas de volver cuanto antes a los terrenos de juego: "Para mí ya se ha terminado la temporada, estaré listo para la siguiente. Ahora tengo que seguir las indicaciones médicas y tener tranquilidad".

Ahora que el susto sólo es un desgraciado recuerdo y que lo de Campanas es cuestión de tiempo y de esfuerzo personal, que nadie duda que lo va a tener, el Huércal Overa se da cuenta de que ha perdido a su máximo goleador en el momento en el que se juega la permanencia. "Este 2018 estaba siendo muy bueno en lo personal, había recuperado la facilidad de cara a puerta. El fútbol es así, ahora me toca pensar en recuperarme pronto y bien y animar al equipo desde fuera", para que consiga el objetivo deseado. Lo que es cierto es que el Huércal Overa, hundido hace un par de jornadas, ha encadenado dos buenos resultados y está a sólo un punto de salir de los puestos de descenso de categoría: "El equipo está muy bien y ha cogido una dinámica positiva. Confío mucho en mis compañeros y en que la racha siga para poder conseguir el objetivo pronto", desea vía móvil el jugador: "Nos salvamos seguro, entre todos animaremos hasta donde podamos para sacar esto como sea".

Los momentos complicados y las lesiones graves de compañeros queridos en el vestuario, unen. Y el Huércal Overa se ha consagrado en pos de la salvación por su afición y por Campanas.