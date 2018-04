Es como tener a Messi de portero

Justo un año después se repite la historia. El 28 abril de 2017, una UD Almería en serios problemas afronta un encuentro trascendental ante un rival directo, el Elche. Victoria por la mínima, 42 puntos en el casillero, un contrario tocado y respiro. Grosso modo, ayer ocurrió lo mismo en el Mediterráneo; mismo día del mes de abril, victoria en un choque directo, 42 puntos, adversario en problemas y respiro. Una vez más Fran Fernández, con flor incluida, lo hizo. Y van unas cuantas. Antes de continuar, no me quisiera olvidar de Lucas Alcaraz, que en este caso sí se merece las gracias. Y es que a jugadores y entrenadores se les suele agradecer por cumplir con su obligación, como si no cobrasen, mientras que el entrenador nazarí ha aguantado carros y carretas, ha estirado la plantilla lo que ha podido, pese a la plaga de lesiones y la ausencia de fichajes, y a la postre ha dimitido perdonando lo que le quedaba de contrato. Dicho esto, o mucho me equivoco o el triunfo ante el Barcelona B va a servir de trampolín casi definitivo de cara a la salvación. El calendario que le resta a la Unión Deportiva es francamente bueno con respecto al de otros rivales. Sin ir más lejos, los partidos que se le avecinan al Córdoba son de aúpa. A colación de los blanquiverdes, ¿qué interesa más en el choque fraticida de hoy entre la Cultural y el Córdoba? Me inclino por la victoria de la Cultural por aquello del difícil calendario que le aguarda al Córdoba. También al Alcorcón le esperan jornadas complicadas, máxime tras caer ayer ante el Sevilla Atlético. Aun así, todo pasa por lo que haga la UD Almería. Y por qué no decirlo, por lo que sea capaz de detener René. Como afortunadamente es bastante, por ahí se está fraguando la salvación. He oído decir que si no fuera por René estarían los rojiblancos donde el Lorca, pero da la casualidad de que René es un integrante de la plantilla, como Messi del Barça o Cristiano del Madrid. Quien recomendara su fichaje este pasado verano acertó de pleno. La nueva exhibición del cancerbero ya pasa a formar parte de la idiosincrasia de un equipo que incluso con victoria, y pese al influjo de Fran Fernández, sigue flojo en todas sus líneas, especialmente en la atacante. Tanto, que tras el gol de Hicham se sucedieron una serie de contragolpes pésimamente conducidos que por fortuna no tuvieron trascendencia en el resultado. Se ataca sin ideas, sin chispa. Menos mal que, por el contrario, Rubén Alcaraz se fajó de lo lindo en el centro del campo al multiplicarse y robar numerosos balones y que la zaga estuvo viva en la mayoría de los balones divididos. El contrario era de lo más bisoño y eso facilitó la tarea. A destacar, eso sí, la galopada de Pervis y su excelente servicio a Hicham para que el delantero, al fin, lograra marcar. No era la primera vez que el lateral ecuatoriano avisaba de esa forma. Pervis es un jugador interesante, pero tácticamente desastroso; sin embargo, sus irrupciones han servido para que el romo ataque de los rojiblancos muestre de vez en cuando alguna alternativa. Ahora toca rematar la faena.