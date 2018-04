El 'tie break' condena a Unicaja en Teruel

En un partido de altísimo nivel y gran emoción, Teruel se llevó el gato al agua ante Unicaja Almería y ahora la eliminatoria viajará a tierras almerienses con un parcial de 2 a 0 a favor de los aragoneses. El primer set comenzó con los turolenses por delante, aunque ambos conjuntos no desplegaban aún su mejor juego. Con una ventaja de 4 puntos se llegó al tiempo técnico, 12-8. Unicaja, pese a que lo intentaba, no conseguía acercarse. Y en un final espectacular de los naranjas, que ya estaban desplegando su mejor versión, se llegó al 25-15. El segundo, fue muy parejo durante gran parte del mismo, los almerienses empezaron a mejorar en todas sus líneas, viéndose jugadas de gran calidad por ambas escuadras. En el ecuador los turolenses lograron por primera vez separarse en 1,2 tantos, que lograron mantener hasta que en los momentos decisivos, volvieron a apretar hasta el 25-19 definitivo.En la tercera manga, por primera vez, Unicaja Almería pudo ponerse con una ligera renta por delante, no quería dejar escapar el partido e iba a pelear hasta el último momento. El CV Teruel empató rápidamente y durante gran parte del set la igualdad se mantuvo. Y así se llego a los momentos finales, los nervios estaban a flor de piel, y Unicaja forzó el cuarto, 25-27.En la cuarta, de nuevo la igualdad fue la nota predominante. Los andaluces consiguieron llegar al tiempo técnico arriba en el marcador, 10-12. Con un buen parcial los naranjas volvieron a empatar inmediatamente. La intensidad era máxima, las gradas no paraban de animar y ninguno de los dos conjuntos lograba irse en el electrónico. Unicaja logró la ansiada diferencia de 2 justo al final y forzó el 5º set, 23-25.En la lotería del quinto fue el Club Voleibol Teruel el que consiguió templar un poquito más los nervios, y lograr una pequeña ventaja antes del cambio de pista, 8-6. Esta se mantuvo durante varias rotaciones y se amplió sólo en los últimos tantos, hasta el 15-11 definitivo.