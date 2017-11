"Hay que tocar la tecla adecuada del piano y que vuelva a sonar bien"

-¿cómo se encara el primer envite en posiciones de descenso?

-La posición que ocupamos es la que merecemos a día de hoy, no se le escapa a nadie. Pero mi mensaje es positivo y crítico en aspectos que no veis, de reflexión y búsqueda de soluciones. Es la siguiente opción a reconducir una situación incómoda sabiendo que algo tenemos que modificar porque no estamos sumando puntos.

-¿Qué debe cambiar para aumentar la competitividad del equipo?

-Principalmente los comportamientos colectivos. Hacemos cosas bien de las que no sacamos jugo y mal de las que el rival sí las saca. Podemos fijarnos en muchos matices, pero esto no ha pasado una vez, sino en seis partidos. Tenemos que levantar el dedo como principales culpables de la situación actual del equipo, nunca señalaremos al de al lado. Los jugadores también dan un paso adelante y deben cambiar comportamientos colectivos dentro del campo que por momentos se han dado y que se dejan de lado. Hace falta esa solidez colectiva que nos haga más fuertes, arropando a los compañeros, ayudándolos porque el fútbol cambia en minutos. De repente el balón que da en el palo entra, es una cuestión de recuperar la confianza.

-Esta semana ha incidido en el estilo de juego...

-Soy más divertido en el campo que en la sala de prensa, soy consciente. Intento transmitirles a mis jugadores que estoy con ellos y mi obligación es recargarlos de confianza porque seguimos creyendo mucho en ellos. Este tipo de situaciones tienden al desorden y la dejadez, pero hay que ver lo que está mal y lo que está bien para que les cale. En el vestuario hablamos mucho y los escuchamos, en los entrenamientos intentamos ser un poco más expresivos para que despierten y tengan más malicia.

-¿Cómo se le hinca el diente a la poblada zaga del Albacete?

-En todos hemos tenido que atacar defensas de equipos que acumulan muchos jugadores atrás. Intentaremos de tener buena circulación y finalizar las jugadas de ataque para que no se conviertan en transición. La gente busca que el equipo cree situaciones de gol continuamente, pero cada situación de ataque no puede ser gol y no se puede perder ni la confianza ni la fe. Tiene que haber un equilibrio y con balón, aún no haciendo gol, estamos llegando más veces al área que en las primeras jornadas. Si antes eran 10 ahora son 30, en centros laterales y tiros. Sin balón hemos perdido consistencia y cada exigencia del rival se convierte en un duelo. Hay que recuperar el equilibrio para que al rival se les haga difícil defendernos. No me sorprende que el Albacete acumule jugadores porque lo han hecho mucho e intentaremos ser consistentes.

-¿De qué modo valora su situación personal?

-Tengo fuerza y confianza. Es difícil que una situación de estas pueda conmigo. Tengo una familia e hijos, voy al supermercado y tiro la basura. Soy una persona normal que ama lo que hace y se ilusiona con situaciones difíciles. Como entrenador ya tengo experiencia y no me está afectando mucho.

-¿Interpreta como un ultimátum la reunión del presidente con la dirección deportiva?

-Tengo fe infinita en nuestro trabajo y en los jugadores. Es muy difícil que este cuerpo técnico se quede sin fuerza. Pasamos momentos malos, pero la capacidad para levantarnos es nuestra forma de vivir. Lo que me ha transmitido Corona es que están a nuestro servicio para seguir remando. Comentamos cosas de fútbol, nos escuchamos y nos criticamos, es una forma de crecer. La intención es no dar pasos atrás y responsabilizarse siendo crítico. Por lo que sea el mensaje llega con menos intensidad que antes y hay que entrar de oficio para que eso vuelva a llegar. A veces ciertas rutinas invitan a la pausa y el acomodo y se debe reaccionar para tocar la tecla del piano adecuada y que vuelva a sonar bien.

-¿Hasta qué punto incide la baja de Mandi?

-Es una baja importante, pero en esa posición hay jugadores que no están disponibles y hay soluciones, pero no tenemos varitas mágicas para tenerlos a todos a la vez. Hay lesiones, recaídas, tarjetas...

-Nauzet ha vuelto a la dinámica de grupo, ¿tiene opciones de entrar a la lista de convocados?

-Nauzet ha ido bien, ha entrenado y se ha sentido bien. Si no tiene molestias estará disponible para entrar en la lista. Tanto él como Tino están ansiosos de ver que el equipo necesita jugadores y ellos han podido aportar poco. Eso les honra y les hace responsables con la plantilla, pero sienten que tienen que estar al 100% cuando vuelvan y eso lo vamos a conseguir cuando toque. En todos los equipos hay lesionados, no solo en este.

-¿Qué Albacete se espera?

-Ha reaccionado a nivel de puntos, consiguiendo ser más compacto y más difícil de superar. Tiene que ver con un cambio de comportamiento de los jugadores cuando hay una situación de este tipo [cambio de técnico]. Por eso tengo que estar constantemente buscando soluciones para recobrar las sensaciones del principio y que las cosas que no salen bien, salgan. A través de esa seguridad defensiva se han logrado estabilizar un poco. Será un partido de tú a tú, sabemos que podemos hacerles daño y que llevan una buena racha y nos pondrán en dificultades.