El trabajo está en proyecto, no hecho

El discurso de Lucas Alcaraz varía poco de una semana a otra. Ni tenía prisas cuando llegó con el Almería en una zona mucho más problemática que la actual, ni ahora acepta piropos a la labor de sus muchachos, y por ende la del cuerpo técnico, en las últimas jornadas. Los rojiblancos han sido capaces de colocarse a siete puntos de la salvación, han llegado en una situación privilegiada a la recta final del campeonato. Sin embargo, bien hace el técnico granadino que lo difícil siempre es mantener esta dinámica para evitar los sustos de última hora.

Cuando a un equipo le empiezan a salir las cosas bien, puede cometer el error de dormirse en los laureles pensando que todo va a ir sobre ruedas. En otras temporadas, al Almería le ha ocurrido. Por eso, ahora que los rojiblancos tienen ante sí cuatro partidos muy complicados, Alcaraz pide máxima tensión y atención, empezando por el encuentro de mañana ante el líder Huesca. "Pensar en una situación de tranquilidad sería un error, no podemos caer en la complacencia. Tenemos nuestras dificultades, pero estamos convencidos de que somos un equipo que podemos sacar el partido. Va a depender de nuestro rendimiento y de cómo entendamos el partido. A nivel colectivo, debemos de ser eficaces", ante un rival que ya demostró en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que es el mejor de la categoría, aunque ahora esté pasando un pequeño bache más de resultados que de juego: "El reto siempre es lograr el mejor resultado posible. Vamos a jugar con un rival que tiene una gran contundencia, algo poco habitual en esta categoría. Tiene muchas virtudes y sus jugadores están demostrando un gran rendimiento. Tiene que ser una motivación enorme, vamos a un estadio en el que se nos va a exigir muchísimo para lograr un buen resultado".

El cuadro oscense no contará ante los rojiblancos con su referencia goleadora, el Cuchu Hernández, quien hiciera el gol de la victoria en tierras almerienses. Es una baja sensible, sobre todo ahora que al equipo de Rubi le está costando ver puerta, aunque Alcaraz no cree que ello les vaya a facilitar la vida. "No creo que un jugador pueda resumir la temporada tan buen que lleva el Huesca. Creo que toda la plantilla y el cuerpo técnico están a un enorme nivel, pero no nos preocupa. Realmente, sólo podemos incidir en lo que está en nuestra mano", como es controlar las distintas etapas de juego que se van a plantear a lo largo de los 90 minutos en El Alcoraz: "Cualquier partido requiere que seamos capaces de dominar todas las facetas: sufrir defendiendo, contraatacar o tener el balón, como lo vimos el otro día ante la Cultural. Hay partido que a lo mejor son más concretos, pero el de este fin de semana es para ser muy efectivo en todas las acciones del juego".

Finalmente, el granadino analizó las dos derrotas que ha sufrido el Huesca esta temporada, ambas ante rivales que también luchan por estar en la zona de privilegio de la categoría. "La primera fue en Valladolid, donde jugó con uno menos casi todo el partido. Aún así, fue capaz de empatar el partido, aunque al final cayó. La otra llegó el pasado fin de semana en Vallecas, donde llegaron con muchas bajas y le metieron dos goles casi seguidos. Más que en el rival, tenemos que pensar en nosotros, en nuestro rendimiento y en mostrar fortaleza. A partir de ahí, saber en qué cosas podemos hacerle daño. Siempre fuera de casa los primeros minutos hay que tenerlos muy en cuenta", sentenció.