Las últimas sumas de los ejercicios

El estudiante rojiblanco tiene las vacaciones a la vuelta de la esquina, pero todavía tiene deberes de Matemáticas que hacer. Faltan unas sumas por resolver, un resultado que debe de dar en torno a los 50. Tiempo tiene, incluso dispone de calculadora para ello, aunque sabe que no puede dormirse en los laureles porque el profesor está con ganas de dar algún cate y a excepción de las últimas semanas, el Almería ha hecho méritos de sobra para sacar un insuficiente.

Tres puntos hacen falta. Pueden valer dos. Incluso uno. Hasta con los 46 que tiene, el conjunto rojiblanco puede salvarse, pero eso ya es volver a confiar en un capotazo de la Virgen, como cada último partido de las últimas temporadas. Ya está bien de tanto sufrimiento, la afición no se merece la angustia habitual para salvar la categoría y aunque no lo tiene fácil ni hecho, sí que está en predisposición y tiene la obligación de lograr la salvación antes del último segundo, del último minuto, del último partido.

Tienen los rojiblancos tres oportunidades para lograrlo, la primera esta tarde en El Arcángel. Es la más complicada de las tres, puesto que el rival está lanzado, el estadio se va a llenar y ni el líder ha sido capaz de frenar el juego de ataque cordobesista. Sin embargo, con la ilusión de lograr un objetivo que suena a proeza después del momento en el que se hizo cargo del equipo, Fran Fernánez dejó claro en la rueda de prensa que confiaba ciegamente en que son capaces de dar la sorpresa esta misma tarde y regresar por la noche con la cabeza ya puesta en el avión que iba a iniciar sus vacaciones. Si no se lograra, drama no habría de momento, pues queda un choque en casa ante el Alcorcón y otro en el Anxo Carro de Lugo para que los rojiblancos sumen los puntos necesarios, pero mejor no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.

Además de por la propia necesidad de hacer su trabajo, la plantilla tiene hoy otro motivo muy de peso para festejar la salvación en el mismo césped donde ya se logró hace dos temporadas. Y es que si El Arcángel se va a llenar de aficionados locales, habrá un pequeño grupúsculo de camisetas rojiblancas que se dejarán la garganta. Y son pocos los que han viajado, sobre unos trescientos, porque el Córdoba no ha facilitado más entradas que si no, habría más en las gradas. Pese a lo mal deportivamente que se ha portado el equipo con ellos, han hecho falta sólo un par de buenos resultados con Fran Fernández ver medio lleno un vaso que tenía un agujero enorme en su culo.

Como pasó la pasada semana, los resultados de los rivales no han acompañado, por lo que el Almería saldrá al césped con cierta ansiedad. El Sporting de Gijón, que sumó los seis puntos ante los rojiblancos, ha hecho la puñeta a base de bien, tanto por la derrota ante el Barcelona B como por quedarse sin opciones y, posiblemente, provocar que Huesca y Rayo nada se jueguen en las últimas semanas. De esta manera, a prioiri, los de abajo sumarán más puntos de los esperados. Eso sí, la debacle de la Cultural en Tarragona le puede pasar factura. Mejor no darle más vueltas a la cabeza, puntuar en Córdoba y listo.